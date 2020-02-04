最近大家應該看了很多文章，很多理財專家一面倒把當年SARS疫情拿來比照今年武漢肺炎，當作未來行情可能的漲跌參考。這類文章如雨後春筍冒了出來，害得我以為大家都流行複製貼上，怎麼寫的都大同小異？呵呵，若以老王個人看法，我認為如此簡單的對照法似乎過於簡單！要是投資是可以這麼輕鬆就把歷史重演，咱們就發明一個程式來拷貝操作不就好了，這市場還會有輸家嗎？

各位一定要有獨立思考判斷的能力，假使上次SARS讓台股跌了整整三個月，這次難道就一定是三個月嗎？我現在就可以告訴您，這答案一定是否定的！所謂的理財專家要的就是告訴大家這個結論，而不是拿過去歷史數據來賣弄學問，這些東西只要小學生會Google都找得到！那些文章的重點應該要擺在，這次到底會不會跌？要跌多久？而不是只是單純拿二個疫情來對比，這是沒意義的！

首先您要先了解，這次病因並不是SARS，而是武漢肺炎，是一個全新的疾病。兩個也許在基因定序上有八成相似，但致死率目前看來卻有滿大差異！SARS當初累積個案8096例，死亡人數有774人，死亡率為9.6%。而目前武漢SARS累積病例有2780個確診，死亡人數80人，致死率接近3%；顯示武漢肺炎的傳染力是比SARS來得高，但重症比率卻比SARS低很多，這就有顯著不一樣！因此要拿SARS類推武漢肺炎造成的股市影響，那倒是有很多前提假設上的問題。

那些文章為什麼要拿來跟SARS比較，是因為傳染率都很高且會致死？那容我提醒您一下，先前發生在非洲的伊波拉累積病例可是高達33577例，致死率更是超過四成！也許您會說，這在非洲太遠也沒傳入台灣，所以不能拿來比較？OK，那發生在南韓的MERS是在亞洲，可以比較了嗎？累積病例雖然只有2494例，但死亡率高達34.4%！遠比SARS與這次爆發的武漢肺炎可怕多了！

另外2009年爆發H1N1可就有傳入台灣，怎麼不也拿來比較呢？上面這些全部都是病毒引起的疾病，只是SARS跟武漢肺炎都有肺部發炎的共同病兆。因此若要僅以此立論把武漢肺炎跟SARS拿來對照，對於防疫與預防那其實沒有什麼錯；問題就是若比照出來是為了推衍接下來的台股行情，那就大錯特錯了！我簡單點出一個基期上的差異就好，就算武漢肺炎真的可以比肩SARS疫情，但您知道台股當時2003年是從前一年2002年4月就一路大跌嗎？

跌了十個月約一千多點後才反彈！然後出現SARS再度探底，但也沒有跌破2002年10月的低點3845；於是形成漂亮的W底反彈，拉出一波攻上七千點的超大多頭噴出！現在台股有先跌了十個月嗎？沒有耶，我們現在基期是像當初在左下角弱勢走勢嗎？也不是耶，我們是在右上角超強勢的！所以當時台股如此弱勢搞不好就是跌無可跌，於是只跌三個月一千點而已。

圖文／老王授權提供

這次台股位階來到29年新高位，也會一樣跌三個月一千點嗎？還是要從歷史高位開始崩跌？畢竟這不是底部嘛！即便真的就仿照跌一千點好了，所以之後就會複製SARS結束後噴出三千點嗎？所以您的意思就是台股跌一千回到11000，然後之後會直噴14000？呵呵，您再繼續幻想沒關係！這就是我為什麼從一開始就告訴您，單純用武漢肺炎去對照SARS來推估台股未來走勢是不對的！

那種文章完全沒有結論，只有拿歷史事件今昔對照；講了等於白講，您就算整篇看完了也滿頭霧水，到底您該怎麼做？呵呵。老王就不一樣了，我直接了當跟您說，這次武漢肺炎雖然傳染力看起來比SARS更快速，但只要致死率可以壓在3%左右的低水準，就代表它沒有想像中那麼恐怖；加上全球過去幾年已經歷數次危險病毒疫情，防疫與治療都已不是2003那個新手！因此我認為不要說台股，就連全球股市都不會單純因為「武漢肺炎」就重演當初大跌三個月情況！

真正好的一篇分析文章，是要告訴讀者該怎麼面對未來？而不是只寫出來SARS跌了多久，跌完之後台股就大漲了。這不是廢話嗎？我現在就可以告訴您，武漢肺炎大跌後絕對是全球股市大買點，之後就會漲上來！呵呵，這有什麼好預測的？哪次股票市場不是反應利空之後又再度大漲？2020新年伊朗跟美國在伊拉克差點打起來，一度造成全球股市急跌，後來不是美股又再創歷史新高了？

重點是何時止跌？何時是全球股市的否極泰來？

這問題要先從領頭羊美股看起，馬首是瞻嘛！遇到這種重大病毒疫情，短期均線根本不需要參考，因為見撐很容易不是撐；撐得住是萬幸，撐不住也合理。因此我們要看到長期均線，把目光看到去年一整年的美股走勢，您可以發現去年一共出現三次較大波段修正，出現在五、八、十這三個月。而這三次回檔神奇的是都打到了一條神奇的長期均線就止跌了，那就是240均線也就是年線！

這樣懂了嗎？美股走出一整年大多頭都能守住年線，這次武漢肺炎即便重挫但只要不跌破年線，全球股市的修正就會到這邊先告一段落！反之要是年線失守，那去年一整年買進的平均成本全數套牢，就別急著撿便宜貨了，小心天天都便宜！以上周五美股收盤來看，距離目前年線還有大概2200點；這距離有些遙遠且必然造成短線投資傷害，所以疫情爆發之初還要請大家記得謹慎保守！

圖文／老王授權提供

不過以剛剛談過的致死率來看，加上美國總統大選年前一年至前半年過去多數上漲，年線這次應該還是可以先提供美股短暫支撐！至於疫情爆發重災區的中國股市，遭遇武漢肺炎更是讓原本稍微轉強抬頭的陸股又遇到強勁考驗。若同樣參考美股的年線關係，對照陸股從2015年大多頭結束摜破年線之後的長期走勢，每次站上與跌破對於陸股也都有著多空非常關鍵的長線行情表態！

簡單講，陸股只要失守年線就沒有多頭的存在！而此刻看來春假回歸後，年線是凶多吉少！回顧2015年陸股摜破年線之後，曾一度在11月挑戰站回但失敗，於是竟出現了長達一年的弱勢橫盤整理！直到後來2016年10月與2017年6月的兩次小多頭，都是站上年線隨即展開攻勢；而2018年一整年的大跌，則是由2月份跌破年線揭開序幕，以上例子都足以顯見年線對於多頭重要性！

因此陸股何時能擺脫疫情的拖累呢？就等重新站回年線再說吧！好了，這就是老王針對武漢肺炎的總體經濟結論，夠清楚明白吧？我可不像那些專家只會研究SARS歷史是否重演？我相信任何一位讀者看完這篇文章，絕對不會好像只是看了一部歷史劇而仍舊不知如何面對未來幾天甚至幾周的全球股市波動！如果喜歡老王文章的分析，歡迎持續鎖定專案訂閱，每天交易日中午都看得到老王的營養午報，花小錢投資自己養成看文章的習慣，會讓您的財經知識更加分！

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(中時電子報)