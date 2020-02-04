時序已入冬，氣溫急速下降，咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀經常伴隨而來，不過也要當心這些小感冒可能會釀成呼吸道重症感染，併發肺炎住院。

台灣肺炎已成為第三大死因，根據疾管署最新通報，今(108)年肺炎及流感死亡人數每週約400人，最高峰在年初竟破500人。中山醫學大學附設醫院黃建寧總院長表示，從11月開始至隔年2月將進入肺炎高峰期，特別是幼童跟65歲以上有慢性疾病族群的長者，更是肺炎重症的高危險群，然而透過施打一劑13價肺炎鏈球菌結合型疫苗，其免疫反應較23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗強，保護效期也較長，可讓老小無後顧之憂。

中山附醫依資料分析，50歲以上診斷肺炎住院患者中，每5人就有1人因為相關疾病或合併症造成死亡。中山醫學大學附設醫院感染科李原地主任彙整自107年1月至12月數據結果發現，肺炎住院的人數將近3,000人，其中因為相關疾病或合併症引起的死亡率高達12%，平均住院天數約36天。

此外，透過數據也可看到，將近6成肺炎患者為50歲以上的民眾，這些50歲以上的患者，因為肺炎或是併發其他合併症造成死亡的比率相當高，這數據非常令人震驚。

李原地補充，肺炎高風險慢性疾病族群，如糖尿病患、心血管疾病、免疫低下如HIV感染者、慢性肺病、腎臟疾病或慢性肝病的患者，一旦因感冒或流感感染肺炎，病程往往會快速進展，發病可能不到一週就會死亡。

值得注意的是，根據國健署統計，糖友每年以25,000名的速度持續增加 。從健保資料庫2005年到2014年分析國內糖友五大死因，相對於糖友較熟知的共病，如心血管及腎病變有下降外，反而是「肺炎」導致死亡率成長翻倍 。

由此可見施打疫苗的重要性，李原地主任說明，民眾可優先施打13價疫苗，剩下沒有涵蓋的部分菌株，可以在一年後再打23價，即可讓免疫力的範圍含蓋更廣；至於之前已經打過23價疫苗者，間隔一年後可再接種一劑新型13價疫苗。

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(中時電子報)