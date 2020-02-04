你對自己的身材滿意嗎？受到報章媒體「瘦才是美」的價值觀影響，民眾大多認為「美容體重」才是所謂「剛剛好」的標準；然而我們也常常可以在朋友對話間聽到，明明已經瘦得很好看的人，卻猛喊自己胖，希望自己愈瘦愈好，到底胖瘦之間有沒有判定標準呢？

BMI值是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方；根據衛生署的標準，BMI在18.5到23或24之間，都屬於正常範圍，超過27即屬肥胖，而小於18.5則是過輕。

台灣肥胖醫學會常務理事蕭敦仁表示，在確知自己BMI值真的超標後，為了健康甩肉減脂就是必要的，想要事半功倍，就應先了解自己是屬於哪一種肥胖類型。

通常脂肪存在的地方有兩個，一在皮下部位，另一則在內臟周圍；簡單來說，「摸得到」的贅肉就是皮下脂肪，而若生活習慣不健康，使肝臟無法代謝脂肪，就會造成內臟脂肪的增加。

人體要將身體1公斤重量趕出體外，大約要消耗7700大卡熱量，通常皮下脂肪週轉率小，較易增加，也比較不好減去，因此先消除的一定是大部分的內臟脂肪。

蕭敦仁指出，健康的減重概念強調要減去的是內臟脂肪，因為這才是健康最大殺手，千萬不能只在意減去體重計上的數字多寡，只有真正減掉脂肪，才算是真正減重。因此，只要配合持之以恆的運動去除內臟脂肪，傷腦筋的皮下脂肪也會被消滅，才能當個從裡到外的「真瘦子」！

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(中時電子報)