近日武漢肺炎肆虐，民眾除了害怕受到感染外，還要擔心流行性感冒與買不到口罩的問題。有風水界男神命理師稱號的湯鎮瑋老師，就觀出2020年的年運卦象，此卦更有「關關難過關關過」，福慧雙修之年的意思。

湯鎮瑋老師表示，2020年為「雷水解」之卦象，「解」為年運代表字，代表一切將關關難過關關過，亦即福慧雙修之年，堅守信念合乎道義、保持中庸之道者才有所獲，反之則引爆業力、自討苦吃！

政局方面，因立春八字主星遇食傷生正財，屬全民拚經濟、救經濟的重要時刻，為了提升經濟及政績，經濟政策開放利多，雖有利於刺激經濟發展；可惜的是八字格局難以任財，顯示外在的紛擾壓力持續存在，以及內在的不夠團結少有共識，讓經濟呈現放緩成長，驚險過關！若要長久發展需積極國際及內部的和平與合作，凡事以退為進、剛柔並濟才能創新未來。

武漢肺炎肆虐，民眾搶買口罩，卦象顯示關關難過關關過。（資料照）

整體而言不論人事物，保持中立柔順者，可以得到群眾的支持並脫穎而出，而立春八字五行木、火的能量較弱，舉凡政治、公眾人物應避免偏激言論，容易因失言及一意孤行的心態易招反感或惹上是非。

2020太陽星化祿，武曲星化權，顯示社會對於想改變景氣，對經濟的議題相當重視與積極，在政策上也可望有嶄新的局面；但值得注意的是太陽星主貴不主財，雖然經濟小有進展，但仍屬辛勞奮鬥、夾縫中求生存的局勢！整體而言，武曲財星化權、逢太陰化科，經濟以正財為主、不利投機性偏財投資，易有非法取財等重大經濟案件；想要求取財富需先建立誠信、有良好的口碑，實力與努力兼俱，高情商、高耐性者才能在職場上嶄露頭角，真正獲取實質利益、獲得最終勝利，尤其企業家、政治家等公眾人物，已婚的男性朋友更需深耕修行自己的身口意，珍惜另一半與家庭，夫妻、情侶之間互助互利擁好形象更是關鍵，舉凡外遇等桃花問題在今年更需注意，若是互相托累，恐將離散、失勢、損財黯然收場。

在行業方面，網路科技的創新與改變值得期待，有關軍武、美容、能源、航太科技、不動產等表現可望受人注目，而餐飲、醫療、教育、服務業等較有煩心之事，避免重大的醫療、食安、童安等問題層出不窮。慎防新病毒、傳染病的興起，日常生活上需落實做好公共衛生。其中有關「水」所產生的災難也需注意，舉凡飲用水衛生或水土保持、天災等均需慎防，他也表示日前出版的《2020開運農民曆》書中已有點出，大家可以把書拿出來複習一下，注意看看自己今年還需要注意些什麼。

(中時電子報)