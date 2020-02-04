武漢包機返台。（范揚光攝）

滯留武漢台胞首架包機今晚抵台，原來是國民黨居間低調協調促成！據悉，國民黨中央、台企聯自大年初三 (1月27日)成立「7人小組」持續分頭與中共中央台辦及我官方低調連繫，直到昨天中午才確定由陸籍東方航空派出專機及時刻，其間歷經避開兩岸政治敏感神經、釐清網路謠言及台商開記者會等波折。參與人士感慨，幸好2005年連胡會五項願景建構的國共兩黨聯繫機制持續運作，才能在兩岸官方冰封零互動下，促成此次人道救援，且還規劃第二、三架包機送人返台。

知情人士指出，武漢封城後，各國陸續派專機撤僑，具台商身分的國民黨代理主席林榮德大年初一、初二持續接獲台商緊急反映，指海、陸兩會提出專機赴陸接人遭拒，希望國民黨透過兩岸目前唯一溝通機制的國共平台，接回受困城內的台商、台生，甚至返鄉過年的陸配。

當時受困的台胞人數不確定，有媒體報導兩千多人，還有媒體報導陸委會、海基會指我方準備派專機到武漢接人遭中共「已讀不回」。林榮德自初三起，請大陸事務部主任周繼祥以「黨對黨」模式聯繫中共中央台辦，另由代理祕書長曾銘宗以立院黨團總召身分，負責與陸委會、疾管署交涉。

為了這次包機救援任務，國民黨還在微博開設「7人小組」群組，成員包括林榮德、曾銘宗、周繼祥、代理文傳會主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍，以及留在武漢照顧台商而未返台過年的武漢台商會女會長蕭永瑞，逐步確認滯留武漢台胞人數約400多人，並調查包機返台意願，以及討論與兩岸官方交涉情形。

知情人士說，中台辦一開始就表達願人道協助，且立即與武漢市台辦、台商會聯繫。因陸委會也在媒體表達願派專機赴武漢接人，國民黨一度打算募集防疫物資同機送往武漢；不過大陸方面不樂見我方派出專機形同「撤僑」的作法，國民黨幾經磋商，達成採類似「春節包機」的作法，由台商在大陸直接包機返台，至今天中午才確認東方航空派遣班機，以及起飛、抵台時間，因此今天下午即由文傳會發布新聞，公告週知航班，避免謠言四起，也安慰心焦的台胞在台親友。

他說，雖然周繼祥是海基會董事，國民黨也有國共平台可聯繫，但陸委會及海基會未能與中共接觸，又不願請國民黨協助，只透過台商會了解情形，以及曾銘宗主動告知，加上是「疫情包機」首例，因此一個多星期的溝通內容非常繁瑣、訊息非常混亂，聯繫格外辛苦，例如得調查武漢市有哪些台胞願花錢包機、兩岸檢疫程序等等；又得釐清網路謠言，例如網傳上下機得先被噴消毒水、武漢已有特效藥。今天中午還有媒體報導包機已落地抵台，7人小組趕緊聯繫中台辦，確認是東方航空及晚間起飛、抵台時刻。

此外，2月1日有台商開記者會，批評兩岸官方，7人小組擔心壞了大事，事先勸阻未果，只好加緊與陸方溝通，直到武漢市台辦2月1日下午回覆「高度重視，正在積極協助解決」，大家確認該場記者會未造成反效果，才放下心，仍驚出一身冷汗，至2日下午3時確認登記人數 200多人，今天中午確認航班。

參與人士也透露，這段期間，7人小組幾乎無法好好過年，經常一早或深夜透過群組通話討論，「幸好是微博通話，否則電話費可能嚇死人」。其實中共一開始就規劃劃包機送台胞返台，因我方在媒體表示被「已讀不回」，一度令對方懷疑我方是否真的需要幫忙，否則為何如此放話？目前除了今晚的首架包機，中共也安排第二、三架包機，但要視武漢、甚至週邊城市台胞搭機需求而定，因此尚未確認航班。不過在立院報到後，7人小組2日也將新任立院黨團總召林為洲納入，成為8人小組。

該人士也感慨，兩岸關係冰封，官方零互動，在海基會已「失能」下，幸好有2005年連胡會建構的聯繫平台持續運作至今，陸方也願基於人道協助，才促成這次包機首例。

王育敏今天呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。她也呼籲蔡政府對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，除了考慮周詳、完善處理，也要適時說明清楚，力求減低大眾對疫情的恐慌與疑慮。

(中時 )