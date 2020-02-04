衛福部小編因此在留言中不斷強調「\0是偶數/\0是偶數/\0是偶數/」，最後也重新製作一張圖解說。(圖/摘自衛福部FB)

衛生福利部也在臉書粉專上PO出一張秒懂圖，教大家怎麼用身分證購買口罩。(圖/摘自衛福部臉書)

為了制衡口罩供需不平衡、搶購的亂象，實名制買口罩2/6正式上路，屆時民眾須根據身分證字號尾數為奇數或是偶數來分流購買口罩的日期，因此衍生出許多網友困惑發問「0究竟是0是偶數？還是奇數？」的問題，對此衛福部小編特地重新製作一張圖，並且在留言區寫下數十次「0是偶數」，超敬業的回應，令不少網友看了按讚。

稍早政府確立新的口罩實名制，指揮中心開記者會宣布2/6起，每人憑健保卡到健保特約藥局，7天內最多購買2片口罩，更同步呼籲口罩的使用時機。

記者會後，衛生福利部也在臉書粉專上PO出一張秒懂圖，教大家怎麼用身分證購買口罩。只是PO文一出後，也引起許多網友困惑，「那0是奇數?還是偶數?」、「考驗大家的數學能力」、「數學老師在哭」、「老人家不懂奇偶數的」。也有人在PTT上發問，「0是偶數？還是奇數？買口罩要用到！急！」

衛福部小編因此在留言中不斷強調「\0是偶數/\0是偶數/\0是偶數/」，最後也重新製作一張圖，特別在依身分證末一碼購買日期的那一欄圖示中，在加上提醒字眼：「0 是偶數喔！」

(中時電子報)