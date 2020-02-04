大陸武漢肺炎疫情日趨嚴重，各地管控民眾活動措施不斷升級。目前已有包括杭州在內的多個城市採取了最嚴厲的管制民眾活動禁令，除在居住所在社區進行封閉式管理外，每戶家庭每2天可指派1人外出採購生活物資，除就醫或從事重要國計民生工作之外不得外出，以減少居民間以及社區與外界的接觸，幾乎是「封城、封區加封戶」的全封閉狀態。

據《中新社》報導，浙江省杭州市截至2月2日24時，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例118例，其中重症10例。杭州市等多個區縣於3日出台「最嚴禁令」，包括居民小區實行封閉式管理，將疫情屬地防控工作再次升級。

報導說，杭州市拱墅區發佈以「十二個一律」為主要內容的通告，要求該區所有小區（含酒店式公寓）一律實行封閉式管理；小區居民一律測體溫，憑身份證進入；外來人員和車輛一律不得進入小區，特殊情況由管理人員做好登記備案；杭州市外返回拱墅區人員一律在1小時內主動向居住地社區報告等。

該區還規定，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天可指派1名家庭成員外出採購生活物資，其他人員除疫情防控工作、生病就醫等需要外不得外出。

報導說，杭州市餘杭區還決定即日起實行「十項從嚴」管控措施。該區將從嚴限制居民出行，提出嚴格執行「全民不出門」行動，每戶家庭（居家隔離家庭除外）每兩天可指派一名家庭成員出門採購生活物資，其餘人員除生病就醫、疫情防控工作需要和在保障公共事業運行、民眾生活及其他涉及重要國計民生的重要崗位上班外，一律不得外出。

餘杭還將從嚴實行臨時交通管制，嚴格控制人員進出，從嚴村社進出管理、從嚴落實報告制度、從嚴落實出租戶（房東）主體責任、從嚴企業開（復）工管理等。

杭州市委書記周江勇強調，要採取最嚴管控措施，將所有重點地區的人員及其密切接觸者全部納入管控視野，根據疫情發展適時加大集中隔離力度、擴大集中隔離覆蓋面，進一步嚴格居家隔離管控措施，嚴防疫情的擴散傳播。

(中時電子報)