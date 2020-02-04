地牛翻身！最大震度4級 01:502020/02/04 中時 李柏澔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地震震度報告。（中央氣象局提供／李柏澔台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 稍早01時02分花蓮發生芮氏規模4.9、深度33公里之有感地震，花蓮4級、台東3級、彰化3級、南投嘉義台中雲林宜蘭苗栗2級、高雄1級。 (中時 ) #花蓮 #嘉義 #台中 #南投 #彰化 也許您會感興趣 推薦閱讀 花在彰化人潮 快破50萬人次 04:102020/01/31 地方新聞 寒流來襲 嘉南零星虱目魚翻肚 04:102020/01/31 地方新聞 口罩難買 南投縣長動支預備金採購供應 17:342020/01/31 生活 彰化縣32所國中停寒假課輔 私立精誠中學校園暫停開放 17:522020/01/31 生活 中市建商防疫上緊發條 賞屋客戶安心 17:562020/01/31 生活 水陸空交織 南投燈會超浪漫 04:102020/02/01 地方新聞 書畫家新春開筆傳古風 揮毫祈福人間事 16:572020/02/01 生活 台酒花蓮廠開賣酒精 一早現搶購人龍 09:052020/02/03 社會 為何嘉義高鐵無台鐵支線？在地人悲吐真相 11:292020/02/03 日常 消防員救火爬梯摔落 將淘汰老器材 19:392020/02/03 社會 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 為何7天限購2片口罩 蘇貞昌講給你聽 - 生活 買口罩要用到！網狂問0是偶數還是奇數？衛福部小編超崩潰回答 - 生活 這星座財運爆發 唐綺陽揭今年第一波水逆影響... - 生活 別再搶口罩！抗煞專家爆：會出大問題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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