「歐洲屋脊」阿爾卑斯山上的「Club Med法國薩莫安斯（Grand Massif Samoens Morillon）」全包式滑雪度假村，踏出村外便是廣闊雪場，4歲以上房客都能免費參加分齡分級的滑雪課，高CP值及便利性使歐洲滑雪不再難以親近，也成了親子滑雪度假的仙境；今年Club Med更首度為亞洲客祭出優惠價格，邀請亞洲遊客來歐洲展開一趟划算的夢幻白雪假期。

「Club Med法國薩莫安斯」滑雪度假村坐擁360度阿爾卑斯山的壯麗全景，海拔適中的高度和食宿全包特色，吸引許多親子滑雪客來度假。（Club Med提供）

近年越來越多台灣人瘋滑雪，日本雪場雖較歐美國家容易到達，反倒讓歐美雪場成為更令人憧憬的夢幻滑雪地。遠赴歐洲和在亞洲滑雪最大差異，除了歐洲景色較壯觀，甚至有2、3座山頭相連在一起的雪場，讓滑雪體驗更過癮。以阿爾卑斯山來說，滑雪季節約在12月至隔年4月間，因山脈橫跨歐洲多個國家，包含瑞士、法國、義大利、奧地利等，對難得去一趟歐洲旅遊的亞洲客而言，更方便延伸多元的旅遊目的地。

「Club Med法國薩莫安斯」特別適合親子客群，距日內瓦機場僅1小時15分車程，位在法國阿爾卑斯山海拔1600米之處，是孩童較不易感到不適的高度，度假村被360度阿爾卑斯山的壯麗全景包圍，從村內滑雪著裝區大門踏出去便是偌大雪場，因海拔高度和雪場條件較「親切」，這裡時常能見到歐美家庭帶著小孩一起享受滑雪之趣。

「Club Med法國薩莫安斯」為房客安排免費的法國滑雪教練學院（ESF）專業教練，分層分齡悉心教滑雪。（何書青攝）

每日滑雪課開課時，度假村人員熱情地在出入口獻上飲品歡迎，受訓於聞名世界之法國滑雪教練學院（ESF）的專業教練們，分為不同教學級別在雪場上等候大小房客加入。坐擁「大山地（Grand Massif）」與「弗萊納（Flaine）」各具特色的滑雪區，這裡共有142條雪道，總長合計265公里，初踏入雪場有平坦及坡度和緩的寬敞雪地，「輸送魔毯」更方便讓初學者回到坡上反覆練習，十分適合小朋友或初學者；專業好手則可搭纜車到更刺激的雪道大試身手。

踏出度假村即是法國著名雪場，有坡度平緩寬敞的雪地讓初學者安心練習。（何書青攝）

雪場上設有「輸送魔毯」，方便初學者能回到坡上反覆練習。（何書青攝）

午餐時間，雪場邊推出烤肉台、放起音樂，有現烤BBQ、各種法式美味、麵包和沙拉，遊客們在銀白色阿爾卑斯山環繞下，聽音樂、大啖美食，現場還熬煮歐洲著名的熱紅酒，小孩愛喝的軟性飲料也備齊，全部免費享用，經過一上午滑雪，這更像是度假村為房客加油打氣、補充體力的窩心派對；雪場出入口還設置免費飲品機，熱咖啡、可可、牛奶、氣泡水等可隨時暢飲。

Club Med在雪場邊端上現烤或現煎美食、各式點心及飲品，貼心為房客補充體力。（何書青攝）

Club Med在雪場邊熬煮歐洲著名的熱紅酒，供房客盡情飲用。（何書青攝）

不滑雪的小朋友也有讓家長安心的好去處，小至4個月、大至17歲都有度假村的分齡兒童俱樂部可參加；村內獨特的兒童活動還有「親子烹飪餐廳」，讓小朋友變身小主廚，為父母獻上餐點。

Club Med一大特色是讓房客免費在村內餐廳大快朵頤，「Club Med法國薩莫安斯」共有2個餐廳，分別是Buffet主餐廳，以及套餐和單點式的特色餐廳，而法國廚界享譽世界、競爭激烈，Club Med又是法國著名連鎖度假村品牌，可說許多廚師都搶著進來習藝，在人手充足下，以「Club Med法國薩莫安斯」Buffet餐廳來說，現點現做餐台特別多，親自替賓客服務的師傅就有10幾位。

「Club Med法國薩莫安斯」Buffet餐廳的戶外座位區，房客可在壯麗美景旁用餐。（何書青攝）

「Club Med法國薩莫安斯」Buffet餐廳窗外也有阿爾卑斯山的絕美景色陪襯。（何書青攝）

「Club Med法國薩莫安斯」廚房人手充足，Buffet餐廳由師傅現點現做的料理相當豐富，道道精緻美味。（何書青攝）

「Club Med法國薩莫安斯」廚房人手充足，Buffet餐廳由師傅現點現做的料理相當豐富，道道精緻美味。（何書青攝）（何書青攝）

村內Buffet餐廳有師傅現做當地著名美食烤起司「Raclette」。（何書青攝）

Buffet餐廳的許多料理更結合當地特色食材，且1周間每天菜色都有變化，吃得新鮮澎湃又吃不膩，包含在地著名料理烤起司「Raclette」可在Buffet主餐廳吃到，另道當地必吃的特色起司火鍋「Cheese Fondue」則可在特色餐廳點用品嚐。此外，法國甜點也是世界聞名，在Buffet餐廳內也能在甜點餐台上，盡情取用琳瑯滿目的甜品，還有口味多樣的冰淇淋，只要選好口味，也有師傅在現場為房客挖取。

Buffet餐廳設有擺放著琳瑯滿目的甜點餐台。（何書青攝）

Buffet餐廳也供應各式酒水。（何書青攝）

特色餐廳內的免費套餐料理食材高檔。（何書青攝）

各式房間都可見到美麗山景，而房型中的最大亮點，就屬去年第4季才全新打造完成的頂級奢華系列的「小木屋式公寓」，最大房型有3間臥房、可讓最多6位房客入住，特別適合家庭客群。目前限量開放12間公寓，每間坐擁好風景，充滿溫韾歐風的客廳、餐桌、廚房和私人露台，且享盡尊榮禮遇，不僅有管家、專車接送、專屬雪場置物櫃及出入口，早餐也為房客送到房間，1周更可享1次特製阿爾卑斯山美食；接待櫃檯也與一般房客不同，獨立的禮賓空間中有免費提供酒水、點心的專屬吧台休憩空間。

該公寓更開放購買，買主每年可免費自選住5個禮拜，或選全世界Club Med的頂級奢華系列入住，其他時間則開放民眾訂房入住，買主能分紅獲利。

「Club Med法國薩莫安斯」的「小木屋式公寓」全新登場。（何書青攝）

「小木屋式公寓」客廳溫馨舒適。（何書青攝）

「小木屋式公寓」內的臥房之一。（何書青攝）

「小木屋式公寓」房客享盡各式專屬禮遇，圖為專屬接待櫃檯的休憩空間。（何書青攝）

每到夜晚，村內的有趣的表演節目及熱鬧的派對陸續登場，大人小孩都適合共襄盛舉，度假村的專業「G.O」團隊也會帶著大小朋友跟著旋律用簡單好學的動作一起跳舞，用熱情的音樂和舞蹈嗨翻雪山之夜。

每晚村內都安排吸睛的表演節目，全家都可同樂欣賞。（何書青攝）

熱鬧派對有「G.O」團隊一起帶動跳舞，讓大小朋友都玩得盡興。（何書青攝）

除了村內豐富派對及活動可玩，下山僅約1個多小時車程的「梅傑夫」小鎮也值得一遊，它是華人罕至的著名貴族度假勝地，可逛滿是中世紀建築風格的店家、地道餐廳、教堂廣場，也能搭乘傳統4輪馬車，貴族般地欣賞山城小鎮風光；馬車30分鐘起每輛約100歐元，最多可坐4人。另外推薦探險般的「雪地健行」，在專人帶領下一步步飽覽白朗峰與山下小鎮組成的震撼美景，若加購「蒙古包」體驗，健行到一半可在蒙古包裡品嘗特色糕點、熱飲，體驗獨特的雪地午茶時光。

遊客可在梅傑夫搭傳統4輪馬車，飽覽浪漫的歐洲小鎮及雪山風光。（何書青攝）

遊客可在梅傑夫搭傳統4輪馬車，飽覽浪漫的歐洲小鎮及雪山風光。（何書青攝）

遊客可在梅傑夫搭傳統4輪馬車，飽覽浪漫的歐洲小鎮及雪山風光。（何書青攝）

Club Med首度為華人推出精選自由配，在3月7日至4月3日祭出「法國薩莫安斯」最低4天3夜、3萬600元起的划算專案，「法國凡慕爾」、「義大利普拉格拉托」滑雪度假村也都有最低4天3夜、2萬多元起的超殺價格，期間不但配有中文服務人員，還將特別在餐廳端出亞洲美食。

「Club Med法國薩莫安斯」房間望出去的日出景色也相當夢幻。（何書青攝）



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