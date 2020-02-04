花蓮凌晨 01：02規模4.9地震 最大震度4級 01:232020/02/04 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮凌晨 01:02規模4.9地震 最大震度4級。(圖/氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！4日凌晨 01:02分發生芮氏規模4.9，根據中央氣象局最新資訊顯示，地震深度33公里，震央位於花蓮縣近海，即在花蓮縣政府南方48.3公里，花蓮縣地區最大震度4級。 各地最大震度為花蓮縣4級；台東縣、彰化縣3級；南投縣、嘉義縣、台中市、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣2級；高雄市、台南市、嘉義市、桃園市、新竹縣、新北市1級。 (中時電子報) #地震 #花蓮 #規模4.9 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭14：09規模4.2地震 最大震度2級 14:212020/01/31 生活 新北金山出現二級保育類受傷黑鸛 傷重最後人道處理 14:572020/01/31 生活 因應武漢疫情 台大成立校級防疫小組 22:102020/01/31 生活 嘲笑大陸疫情 波蘭女拳手致歉 13:412020/02/01 體育 小三通入境者 明起一律居家檢疫14天 20:312020/02/01 財經 指揮中心警戒升級：一級高風險、二級當心社區型傳播 21:282020/02/01 生活 溫州封城 我列二級流行地區 04:102020/02/03 全球財經 900年來頭一遭 世界罕見回文日02／02／2020 08:272020/02/03 國際 天龍國地震！8：19 台北市士林區規模2.9地震 最大震度信義區2級 08:282020/02/03 生活 除菌產品成防疫搶手貨近期訂單倍增 17:312020/02/03 財經 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 為何7天限購2片口罩 蘇貞昌講給你聽 - 生活 買口罩要用到！網狂問0是偶數還是奇數？衛福部小編超崩潰回答 - 生活 這星座財運爆發 唐綺陽揭今年第一波水逆影響... - 生活 別再搶口罩！抗煞專家爆：會出大問題 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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