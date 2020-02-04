地牛翻身！4日凌晨 01:02分發生芮氏規模4.9，根據中央氣象局最新資訊顯示，地震深度33公里，震央位於花蓮縣近海，即在花蓮縣政府南方48.3公里，花蓮縣地區最大震度4級。

各地最大震度為花蓮縣4級；台東縣、彰化縣3級；南投縣、嘉義縣、台中市、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣2級；高雄市、台南市、嘉義市、桃園市、新竹縣、新北市1級。

(中時電子報)

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