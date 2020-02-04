新型冠狀病毒疫情蔓延，口罩和酒精消毒液等防護用品、都出現搶購，清華大學專家徐文光指出，牡蠣殼經緞燒後的氧化鈣，再溶於水成為氫氧化鈣，具有殺菌功能，其不像酒精容易揮發，也不像雙氧水因氧化性太強傷皮膚，他認為，牡蠣殼的消毒殺菌作用，值得大力推廣。

如何防範疫情，有效消毒，成為近期民眾的關切，清華大學材料系教授徐文光指出，酒精與氧化鈣水溶液（氫氧化鈣），都具備殺菌功能，酒精是藉由氫氧基進入細菌內部，與蛋白質進行脫水反應，造成細菌因脫水而凝固化。

他指出，酒精濃度在70％-78％左右是殺菌最佳的效果；因為這個濃度所產生的滲透壓接近細菌的細胞壁內壓力，因此容易進入細菌內部。然而酒精由於揮發性高，殺菌效率也因此受限。

至於殺菌另一種方式，是破壞細菌的細胞壁，例如雙氧水及漂白水，即次氯酸鈉在水中生成具強氧化性的次氯酸根，不過徐文光指出，雙氧水和漂白水，因氧化性太強，對皮膚有害，應避免接觸皮膚。

除了常見的酒精和雙氧水漂白水等，徐文光表示，另一種可破壞細菌細胞壁的藥水就是氫氧化鈣。而台灣每年產生約17萬噸的牡蠣殼，經高溫鍛燒後的牡蠣殼，主要成份就是氧化鈣，溶於水就是氫氧化鈣。

徐文光指出，經學術研究顯示，高溫處理過的牡蠣殼，具備非常優異的殺菌功能，他認為在此防疫關頭，又消毒物資稀缺之際，牡蠣殼的功效值得大力推廣。

(旺報 )