武漢肺炎從去年底爆發以來，至今全球疫情持續加劇。世界衛生組織(WHO)最在意的兩項指標:「人傳人案例」和「境外死亡案例」都尚未獲得控制。除了人傳人案例陸續從美國、德國傳出以外，第一起大陸境外死亡案例，也從菲律賓傳出。

菲律賓衛生部於3日表示，一名44歲來自武漢的男子，於1月25日在馬尼拉被診斷出武漢肺炎，在San Lazaro醫院接受隔離治療，但仍然發展成嚴重肺炎，前幾天病情穩定，但2日開始病情急遽惡化，最終不治。而他的妻子也被診斷出感染武漢肺炎，目前尚在馬尼拉的醫院治療當中。

目前除了菲律賓的這個案例以外，其餘的362個死亡案例都在大陸，這個數字已經超越當年的SARS。2002-2003年間，SARS的疫情蔓延了九個月，在大陸造成的死亡人數為349人。

以感染案例的數字來看，菲律賓並不算嚴重，只有2位確診，亞洲比較嚴重的是日本、泰國、新加坡，都快要達到20人，歐美國家以德國和澳洲最嚴重，都超過10人感染。

(中時電子報)