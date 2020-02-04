助抗疫情 教廷贈陸數十萬只口罩 08:152020/02/04 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 教廷已捐贈數十萬只醫療用口罩給大陸，以協助防範新型冠狀病毒疫情，而包裝口罩的每個塑膠袋上都印有象徵教宗的盾徽。 梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，這是由教廷宗座慈善工作處和義大利一個教士中心對中國天主教會的聯合捐贈。 梵蒂岡新聞網並說，每10只裝成一袋的這些口罩已送往浙江和福建等地。 教宗方濟各曾讚揚大陸「大力」防治新型冠狀病毒疫情，並表示，他為病亡者、臥病者以及病患的家人祈禱。 (中央社) #大陸 #口罩 #疫情 #教廷 #教宗 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 2020武漢風暴》陸客消失了 普吉島變空城 - 國際 1分鐘看世界》武漢肺炎，英脫歐，美大選 - 國際 倫敦市中心驚現二戰未爆彈 數千人緊急疏散 - 時事 印度每年死60萬名嬰兒 醫院10點後醫生都跑了 - 國際 2020武漢風暴》陸股市大跌 怪罪美國散佈恐懼 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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