教廷已捐贈數十萬只醫療用口罩給大陸，以協助防範新型冠狀病毒疫情，而包裝口罩的每個塑膠袋上都印有象徵教宗的盾徽。

梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，這是由教廷宗座慈善工作處和義大利一個教士中心對中國天主教會的聯合捐贈。

梵蒂岡新聞網並說，每10只裝成一袋的這些口罩已送往浙江和福建等地。

教宗方濟各曾讚揚大陸「大力」防治新型冠狀病毒疫情，並表示，他為病亡者、臥病者以及病患的家人祈禱。

(中央社)