武漢肺炎人心惶惶，台灣人忙著儲備口罩防疫使用，但更多人面臨排隊久候仍一罩難求窘境，引發民怨。政府再透過中央疫情流行中心宣布2/6起採實名制，且限制一人七天內只能買2片口罩。對此，台大婦產科名醫施景中在臉書表示，政府終於要實名制控管口罩買賣了。

為化解口罩難買及囤積，蘇揆昨拍板實名制，透過中央疫情流行中心宣布。未來民眾得憑健保卡購買，每人每周7天限購兩片，每片降為5元。

施景中在臉書也幫忙宣導新政策「七天每人只能買兩個口罩」，他要大家別說不夠意思，指出因為「產能就這麼大啊」。

施景中說，看到網路上有人分享「如何讓口罩活過來」，他說自己沒做過實驗所以不敢確定效果，但他也無奈吐一句說：「一定比沒有得用好些吧...」。

(1) 口罩用烘碗機紫外線消毒，但限本人使用。

施景中說，台大黃立民教授不建議用烘碗機，沒有實驗可證實有效，又怕交叉感染。他接著說，如果用到熱風烘乾，不知是否會造成過濾孔洞大小的形變? 施景中表示，如果要用也不要開太熱的風去烘。他也提到自己有一只手持紫外線燈管，如果真的要用消毒，或許可用這種。

(2) 一般外科口罩內，再放一個可水洗的口罩。不要太厚的，免得透氣性不佳，空氣反而從旁邊隙縫進去。這樣做的好處，可以減少口水等不好的氣味在外科口罩內殘留。延長外科口罩使用時間。他在醫院雖然有配給，但也不是源源不絕。還是得省著用。

至於戴口罩時機，施景中表示，在空曠的地方是真的不想戴口罩啦，回辦公室也立即拿掉。這樣可以延長口罩使用時間。

臉書PO文一出，也引起網友討論，針對購買口罩的新規訂提出看法，「要是買不到，重覆也要用呀!」、「文宣寫個『不用戴口罩』卻又搞停課，這才引起恐慌啊！」、「台灣還有貨又便宜真的該開心了」。

也有人討論口罩是否可以重覆使用，「現在身體感冒的人，重複戴一樣的口罩是不是比較難好？」、「我會酒精+照紫消燈三十分鐘，自戴，省著用了」、「非常時期就撐幾天吧！」

施景中在臉書也幫忙宣導新政策「七天每人只能買兩個口罩」，也同時分享說看到網路上有人分享「如何讓口罩活過來」，無奈吐一句說：「一定比沒有得用好些吧...」。（圖/摘自施景中臉書）

(中時電子報)