國家發展委員會（國發會）掌握超過7,000億元的基金，卻多次爆出黑箱作業及投資爭議對象等事件。本刊接獲爆料，國發會不到2年，就豪砸3,000多萬元金援知名創業家葉建漢旗下公司，國發會主委陳美伶更三度出面力挺葉建漢；然而，葉建漢不只花了630萬元舉辦2場成效不彰的論壇，更遭指控挪用國發會的補助經費，瞎養旗下其他公司的員工！

立法院過年前召開臨時會，通過今年度的國家總預算，其中國發會針對「亞洲．矽谷試驗場域計劃」，編列預算二億五千四百零三萬八千元，不過，立法院預算中心評估後，認為有經費編列浮濫、執行不確實，以及花費與計劃目的不相符的情況，國民黨立委陳超明甚至一度要求凍結五○％預算，最後卻僅刪減二百萬元順利過關。

本刊調查，由於國發會近年有許多以「亞洲．矽谷」為名的計畫，花錢毫不手軟，立法院預算中心早有所聞，甚至質疑浪費公帑，所以才會認定「亞洲．矽谷試驗場域計劃」浮濫編列經費。

據悉，國發會去年推展「亞洲．矽谷創新應用商機拓展計劃」時，在僅有「亞太品牌商務加速器股份有限公司」（AeSA）一家廠商投標的情況下，竟同意以六百三十萬元辦理兩場商業論壇活動。

更扯的是，去年十月二日，AeSA在台北市高檔飯店W Hotel舉辦第一場論壇「跨域新電商」時，若按照原本規劃，與會者應該有國內外電商業者和重量級貴賓，當天卻只有國發會主委陳美伶及前立委許毓仁出席，除了現場座位未坐滿，也僅有一千多人觀看直播，即使截至今年一月底，該場座談會的累積觀看人數還不到二千人次，不如廠商承諾的三千人次，而「AeSA亞太品牌商務加速器」臉書粉絲更只有一百二十多人。

對於為何獨厚葉建漢等情事，國發會至截稿前無回應。葉建漢則表示，名下有十八間公司，每家關係都分得很清楚，TeSA並沒有拿國發會的錢。「艾聚普是一間財務獨立的公司，楊姓會計百分之百在做TeSA的工作；至於VeSA由東南亞台商出資成立，自己是出於善意才幫忙台商曝光。」葉建漢強調，當初TeSA併購三間公司造成財務困難，他身為大股東出面拯救，雖然後來股東間有爭議，但希望過去的就過去了，不要再拿這件事攻擊。

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(中時電子報)