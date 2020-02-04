本刊接獲爆料，國發會不到2年，就豪砸3,000多萬元金援知名創業家葉建漢旗下公司，本刊調查，AeSA的負責人為葉建漢，出身公務員家庭，就讀交通大學時就開始創業，後來創立的「時間軸科技公司」相當成功，被遠傳集團以一億元收購；葉建漢被媒體封為「連續創業家」，在新創界相當有名，也因此認識許毓仁、民眾黨立委高虹安等人，又因為多次合作結識陳美伶。相距不到兩年時間，國發會就豪砸約三千六百萬元給葉建漢旗下公司。

葉建漢原本是「台灣電子商務創業聯誼會」（TeSA）執行長，他將「台灣電子商務創業聯誼會」改名為「亞太品牌商務加速器」（英文名沿用TeSA）後，很快地就成功向國發會申請到一筆一千多萬元的經費。

「誰知道這是噩夢的開始！」葉建漢的前部屬阿明（化名）向本刊指控，葉建漢拿到這筆千萬經費後，就把辦公室搬到台北市華山文創園區，除了每月花費四十萬元租金，還開給自己月薪十萬元，並聘僱他另一家公司「艾聚普股份有限公司」（iDrip，艾聚普）多名員工，「當時每個月人事費用約八十萬元，國發會這筆一千多萬元的經費，不到一年就快燒光了。」

對於為何獨厚葉建漢等情事，國發會至截稿前無回應。葉建漢則表示，名下有十八間公司，每家關係都分得很清楚，TeSA並沒有拿國發會的錢。「艾聚普是一間財務獨立的公司，楊姓會計百分之百在做TeSA的工作；至於VeSA由東南亞台商出資成立，自己是出於善意才幫忙台商曝光。」葉建漢強調，當初TeSA併購三間公司造成財務困難，他身為大股東出面拯救，雖然後來股東間有爭議，但希望過去的就過去了，不要再拿這件事攻擊。

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(中時電子報)