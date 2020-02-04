本刊調查，葉建漢的艾聚普主要業務為販售「人工智慧咖啡機」，標榜咖啡機可以模仿咖啡大師的手法，控制手沖過程，沖泡出宛如大師親泡的咖啡。

艾聚普推出人工智慧咖啡機時，除獲得國民黨中央委員連勝文、鴻海創辦人郭台銘及民眾黨立委高虹安等多位名人推薦，去年更在募資平台上成功募得九百二十多萬元。此外，國發會也投資艾聚普二千萬元，根據國發會公布的資料，該筆投資換取持股約為十九萬六千五百五十股，平均每股九十五元。不過據了解，一般新創公司的每股價格通常僅約在三十元到四十元。

對於投資艾聚普，國發會主委陳美伶去年九月受訪時表示：「希望這家新創事業（艾聚普）能帶動古坑、泰武鄉等地的咖啡豆。」她更大讚艾聚普的人工智慧咖啡機能以ＡＩ記錄手沖咖啡世界冠軍的技藝，讓沖出來的咖啡很有特色，而國發會已購入三台，經常用來招待來訪外賓。

陳美伶當時還說，咖啡在全球有很大的市場，目前艾聚普咖啡機只搭配外國咖啡豆，希望國發基金投資後，艾聚普能夠納入台灣產製的咖啡豆，帶動台灣各地的咖啡產業。不到一個月，陳美伶又力挺葉建漢，參加AeSA舉辦的論壇。

對於為何獨厚葉建漢等情事，國發會至截稿前無回應。葉建漢則表示，名下有十八間公司，每家關係都分得很清楚，TeSA並沒有拿國發會的錢。「艾聚普是一間財務獨立的公司，楊姓會計百分之百在做TeSA的工作；至於VeSA由東南亞台商出資成立，自己是出於善意才幫忙台商曝光。」葉建漢強調，當初TeSA併購三間公司造成財務困難，他身為大股東出面拯救，雖然後來股東間有爭議，但希望過去的就過去了，不要再拿這件事攻擊。

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(中時電子報)