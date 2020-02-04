據調查，國發會除了豪砸約三千六百萬元給葉建漢旗下公司，國發會去年底又與葉建漢的AeSA展開新一波合作，在越南設立「越南品牌商務加速器」（VeSA），大興土木裝潢一千三百坪的辦公室、購買新車，陳美伶更在去年十二月中前往越南胡志明市，出席國發會與AeSA合辦的「Hello!越南南向數位新商機」論壇，許毓仁與連勝文也前往相挺。

「我不是仇富，但很多年輕人的新創事業只需要五十萬元就能起死回生，國發會為什麼要花這麼多錢在同一個人身上？」阿明質疑，國家的力量不應該集中給某些人，更何況這些「有力人士」自己就有募資的能力，「從另一方面來看，新創公司的失敗率很高，國發會與其花二千萬元集中投資單一公司，或是拿六百多萬元舉辦講座教人如何創業，還不如補助十二位創業者、每人五十萬元。」

對於為何獨厚葉建漢等情事，國發會至截稿前無回應。行政院設置的「國發基金」，用於配合國家產業發展策略，支持產業投資創新、高科技發展、發展自有品牌、培訓人才等；國發基金由行政院國家發展基金管理會負責管理，成員包含國發會主委、財政部長、經濟部長及學者專家等。去年媒體報導，國發基金投資企業總額達4,670億元，卻也是政府機關中唯一未提供資料給預算中心調查的單位。

葉建漢則表示，名下有十八間公司，每家關係都分得很清楚，TeSA並沒有拿國發會的錢。「艾聚普是一間財務獨立的公司，楊姓會計百分之百在做TeSA的工作；至於VeSA由東南亞台商出資成立，自己是出於善意才幫忙台商曝光。」葉建漢強調，當初TeSA併購三間公司造成財務困難，他身為大股東出面拯救，雖然後來股東間有爭議，但希望過去的就過去了，不要再拿這件事攻擊。

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(中時電子報)