2月1日，新科立法委員宣誓就職，民進黨籍立委游錫堃和蔡其昌一如外界預期，順利膺任立法院正副院長，隨後游錫堃宣示未來立法院將致力提升國會功能、下修參政年齡及配合行政部門推動國會外交等3大工作方向。

本屆一百一十三位新科立委偕同家人，二月一日上午步上立院紅毯風光走秀，在簡短就職宣示後，擁有立院席次優勢的民進黨新科立委游錫堃，毫無懸念地以七十三票榮任院長，同黨蔡其昌也順利蟬連副院長。對此，國民黨立委賴士葆雖向游錫堃道賀，但也語重心長地說：「游錫堃沒做過立委，可能習慣用過去擔任行政院長的指揮方式，貫徹他的意志，這在立院行不通。」

賴士葆分析，立院前兩任院長王金平與蘇嘉全，正好是二種極端的領袖代表，王金平對待在野黨太過縱容，只要反對黨不同意，就繼續協商而不動用表決；蘇嘉全則為了貫徹執政黨的黨意，完全不尊反對黨的少數意見，經常啟動「輾壓式表決」，讓民進黨以人數優勢通過法案。

「游錫堃行事太過強硬，不太適合擔任立院長，但再怎麼樣也不會比蘇嘉全差。」賴士葆坦言，期待立院未來能在正常運作下理性問政，政黨間良性競爭。

國民黨新任立院黨團召集人林為洲表示，眾所周知水牛伯脾氣很硬、個性固執，許多人擔心立院的功能因此扭曲。尤其游錫堃在當選院長致詞時，曾說要立院「配合行政部門」，顯然他的思維還停留在擔任「前行政院長」。林為洲強調，國會在憲法設計中是要監督，並非配合行政權，如果立院變成了「立法局」，或許看起來效率會提高，但終究會產生粗糙立法，不符憲法權責分立精神。面對民進黨過半席次優勢，且不排除以強力表決手段來貫徹執政黨政策，國民黨接下來的首要工作，就是落實以委員會為中心的議事運作。

在野黨批評前立法院長蘇嘉全風格強勢，曾強行通過中選會主委李進勇人事案。（圖／張文玠攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)