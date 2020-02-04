擁有立院席次優勢的民進黨新科立委游錫堃，毫無懸念地以七十三票榮任院長，同黨蔡其昌也順利蟬連副院長。雖然「水牛伯」游錫堃談話看似四平八穩，蔡其昌卻對外放話，並預言新會期衝突勢必加劇；在野黨也憂心，游錫堃的牛脾氣可能承襲綠營多數暴力，持續上演以「輾壓式表決」，通過重大爭議法案，如果民進黨團要成功扮演行政部門與在野黨之間的橋樑，游錫堃勢必得仰仗民進黨大黨鞭柯建銘！

林為洲指出，上屆立院最為人所垢病就是動輒「逕付二讀」，民進黨挾壓倒性人數優勢，讓很多法案跳過在委員會討論的程序，直接進入政黨協商，時間一到就表決，缺乏不同政黨的意見，與社會大眾及公民團體的溝通也不夠，「奉勸執政黨，光用輾壓是沒有用的，得不到民心，通過再多法案也沒有用。」林為洲也指出，當然也有些特例，例如因應武漢肺炎，相關法令需要緊急修訂，國民黨為了取得平衡，計畫優先修正《立院職權行使法》，把逕付二讀的門檻提高，僅允許具高度共識的議案能走捷徑，其餘法案都必須在各委員會中充分商議，才能完成立法。

至於游錫堃提出的「下修參政權」，林為洲則表示國民黨團支持下修選舉年齡到十八歲，並研議加入不在籍投票，以順應世界潮流。不過，變更參政年齡涉及修憲，門檻相當高，還必須通過公投的關卡，要通過並不容易，恐怕淪為假議題。

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(中時電子報)