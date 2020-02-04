「民眾黨現在是不關鍵少數，除了扮演好倡議法案的角色，更需要積極尋求與各黨合作。」初出茅廬就取代時代力量躍升第三大黨的民眾黨，面對民進黨的人數優勢，與國民黨一樣把焦點放在委員會。民眾黨內人士坦言，做為只有五席的「小小黨」，影響力不大，對箝制大黨顯然不樂觀，更別說大黨能否接受小黨提議，進而推動法案。因此，針對爭議性法案，第一步就是在委員會裡，讓法案優先進入排審，「第三勢力『五加三』就有八席的聲音，在委員會裡有著實際的影響力。」該人士表示，小黨針對民眾最關心、急迫的法案可以優先著手，像是不牽涉意識形態的居住正義議題。

民眾黨立院黨團副主任柯昱安表示，未來首要落實選前的三大政見「還政於民」、「國家治理」和「財政紀律」。首先，「還政於民」主張下修投票年齡，因涉及修憲，需要同樣擁有年輕選民支持的民進黨配合，「游錫?日前參選立法院長時，曾釋出善意爭取各黨團支持，並正面回應該項議題，所以民眾黨支持游錫堃擔任立法院長。」

其次，「國家治理」則是要落實居住正義，因此新會期鎖定「囤房稅」和「實價登錄2.0」二大重點，恰巧與時代力量政見重疊。「雖然時代力量曾說，跟民眾黨合作會起雞皮疙瘩，但小黨合作可以先從沒爭議的法案著手。」柯昱安說，時代力量在居住正義法案上，與民眾黨想法相近，雖然施行細節有所差異，黨團也各有自己的版本，但居住正義常被藍綠兩黨聯手封殺，小黨更應團結。最後，「財政紀律」則是要重新規畫「財政收支劃分法」，透過修法重新分配合理財稅，讓地方財政更有紀律。

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(中時電子報)