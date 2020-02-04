民進黨新科立委游錫堃，毫無懸念地以七十三票榮任院長，同黨蔡其昌也順利蟬連副院長。雖然「水牛伯」游錫堃談話看似四平八穩，蔡其昌卻對外放話，並預言新會期衝突勢必加劇；在野黨也憂心，游錫堃的牛脾氣可能承襲綠營多數暴力，持續上演以「輾壓式表決」。

針對在野黨質疑游錫堃的行事作風，民進黨立院黨團總召柯建銘說，立法院長的工作是維持議事運作，角色是中立的，游錫堃曾掌管龐大的行政機器，相信一定能扮演好院長角色，維持朝野和諧。

柯建銘進一步指出，上屆立院因有少數故意不遵守議事規則的「怪咖」，朝野協商才會產生不少困難，他相信立院未來一定能以對話代替對抗；他舉例，總統蔡英文總統與游錫堃提出的修憲工程浩大，上一屆立法委員還有一百多項法案來不及處理，其中包括內政部、交通部及農委會等行政機關組織架構的法案，本屆開議後需要重啟立法程序，事關執政團隊能否順利改組，也必須在朝野共識下才能進行，因此民進黨團會持續與其他在野黨溝通合作。

民進黨前立委李俊毅分析，游錫堃與蘇嘉全擔任院長的最大差異，在於游錫堃對台灣主權等議題有一定的主張，未來立院改革方向可能朝向「主動式國會」，積極回應社會及國家的需求，主動推動立法。李俊毅指出，游錫堃的個性比較一板一眼，很在意遵守規則，相信一定會秉公主持議事，在野黨不必過於憂慮。

民進黨二度完全執政，上屆的一例一休、年金改革等爭議政策，都由行政院主導，未來立院將轉為主動立法，恐成為政治衝突的中心。民進黨團如何扮演行政部門與在野黨之間的橋樑，端賴游錫堃與柯建銘的微妙配合。

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(中時電子報)