今年冬季日劇中，以醫療為背景的作品多達六部，包括《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》（台灣有線頻道播出名為《外科女帝》）、《活下去Alive~腫瘤內科醫的病歷~》、《戀愛可以持續到天長地久》、《請別在病房內誦經》、《療癒心傷》和《醫院的治療方法－有原醫生的挑戰~》。日媒分析，各家電視台有志一同，是因為醫療貼近生活，且白色巨塔的陰暗面一向能吸引觀眾，加上醫療劇比其他題材更容易系列化，一集設定一種疾病，就可以無限地拍下去。

當然，米倉涼子主演的《派遣女醫X》大成功也是重要因素，該劇第一到第五季的收視率都破20％，第六季的平均收視雖略為下降至18.39％，仍是去年秋季的日劇霸主。日本電視台之所以開拍《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》，就是看準醫療劇「絕對不會失敗」，因此特地請來另一位「收視女王」天海祐希扮演腦外科醫師。

編劇在構思《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》的劇本時，就以天海祐希設想了主角的形象。（圖／愛奇藝台灣站提供）

天海祐希果然沒讓人失望，《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》前三集平均收視達12.77％，是目前冬季日劇冠軍，證明「收視女王」依然吸睛，日本電視台也對這齣戲寄以厚望，期待它成為下一部《派遣女醫Ｘ》。

《派遣女醫X》的成功，讓電視台認定醫療劇是不敗劇種。（圖／翻攝自KKTV）

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(中時電子報)