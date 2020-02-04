天海祐希在新戲《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》扮演腦外科醫師，為了演好醫生角色，她的新年都在看劇本中度過，不過她很享受其中，「用背台詞迎接新年，對我來說是件很幸福的事。」此外，天海祐希還剪去一頭長髮，「我調查後發現，腦外科醫生不太在意自己的外表，為了在緊急情況下可以立刻起床去醫院，所以換了這個髮型。」她開心表示早就想留短髮，只是一直找不到機會，這次終於如願以償。

劇中被眾人稱為「女帝」的天海祐希，總是將病人擺在第一位，為工作捨棄家庭的她，內心隱隱有著罪惡感，但現實生活中，天海祐希完全沒這方面的困擾，還曾公開表示「終其一生都不會嫁人」。52歲的她至今依然秉持獨身主義，就算一個人也不會感到孤單，如果有人在她家，反倒會覺得渾身不舒服，甚至想逃走。

「收視女王」天海祐希再次發功，《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》目前稱霸本季收視冠軍。（圖／翻攝自網路）

天海祐希全力衝刺事業，果然在收視率得到回報，《頂級手術刀－天才腦外科醫生的條件－》前三集平均收視達12.77％，是目前冬季日劇冠軍，證明「收視女王」依然吸睛。不過對於如何提升收視率，天海祐希卻是毫無頭緒，「既然是我主演，肩負責任理所當然，但實際上我不知道該如何努力，只能用心製作，不蒙混地演出，希望自己不會忘記這一點。」

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(中時電子報)