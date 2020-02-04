坦言雙性戀的知名YouTuber鍾明軒，被粉絲封為「國際美人」，擁有臉書百萬按讚數。農曆年前，鍾明軒頂著全妝、穿著小碎花裙，現身新北市一家傢俱賣場，在人群顯得格外搶眼；一邊採買一邊拍片的他，吸引許多熱情粉絲上前要求合照，只見他來者不拒，一路圈粉，舉手投足更是充滿時尚範！

趕在金鼠年來臨前，1月20日中午12點多，鍾明軒全妝優雅現身新北市新莊IEKA衝一波補貨。本刊直擊，20歲的他，穿著高領橫條線衫搭配黑底小碎花裙，腳踏白色球鞋、頭戴駝色球帽，還揹著一只價值新台幣7萬5千元的LV Vaugirard包，打扮得相當時尚，雖然他手持Canon相機，依然遊刃有餘地在偌大的賣場裡輕鬆閒逛。

要求合照的粉絲清一色都是女生，從學生到媽媽都有，年齡層相當廣泛。（圖／本刊攝影組）

一開始，鍾明軒先在4樓敗了2個填充布偶，之後轉往3樓選購家飾用品，再到2樓買了一張極富年節喜氣的大紅色短毛地毯。一路上，鍾明軒被不少民眾認出時，都很親切地打招呼，面對熱情粉絲要求合照更是來者不拒，親和力大噴發。有趣的是，根據本刊記者觀察，要求合照的粉絲清一色都是女生，從學生到媽媽都有，年齡層相當廣泛。

鍾明軒推著戰利品前往結帳櫃台，擁有百萬網路粉絲的他依然乖乖排隊。（圖／本刊攝影組）

就這樣「逛拍逛拍」約1小時後，鍾明軒滿意地推著整車戰利品前往結帳櫃台，擁有百萬網路粉絲的他，依然乖乖排隊，結帳時也輕聲細語地應對工作人員，十分有禮。鍾明軒共買了床包、填充布偶等多項商品，花費新台幣6千多元。鍾明軒結完帳後走沒幾步，突然停下看著推車內的商品，若有所思地想了一會兒，又返回結帳櫃台，買了一個新台幣29元的大型藍色購物袋，把戰利品裝好裝滿，最後搭乘電梯到地下2樓，似乎在等待朋友來接送。

鍾明軒2012年就以「煎熬弟」身分在網路暴紅，擁有許多死忠粉絲。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

2012年，當時年僅13歲的鍾明軒，因翻唱李佳薇的〈煎熬〉在網路暴紅，卻也遭到排山倒海的網路霸凌。他去年靠著網路集資，出版《我決定我是誰》一書，剖析自已成長的心路歷程。目前仍是大學生的鍾明軒，總是大方闡述自己對時事的看法，且毫不害怕碰觸敏感議題，更不時地逐一回覆網友的批評，正面迎戰網路攻擊，讓人看見他真實不造作的個性，如同他在每一支影片的結尾台詞，「喜歡我的就喜歡，不喜歡的就滾開。」

去年底剛滿20歲的鍾明軒，勇於公開性向，曾身穿粉色大衣、拿著彩虹絲巾，現身同志大遊行。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

對於性向問題，鍾明軒曾在臉書大方表示：「我叫鍾明軒！我是一名雙性戀！」「我不在意你們討不討厭我這個人！我也不care 親戚朋友們知道我性向後對我的所有不諒解！我甚至不在乎反對同性戀的人說出那些低智商的話！」有話直說的個性，讓他獲得更多粉絲讚揚。

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(中時電子報)