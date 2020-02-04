近年來，隨著各種社群平台興起，讓不少網紅、直播主、YouTuber就此竄起，透過鏡頭為人們帶來全新的觀看體驗，同時成為年輕世代的新偶像。面對一波波的社群平台熱潮興起，這些網紅要長久經營且維持居高不下的訂閱數，也是一門深厚的學問，但也有不少人氣跟評價始終爆棚的網紅，被網友盛讚：「真的神！」

谷阿莫在臉書擁有236萬按讚人數，在YouTube也擁有大量訂閱者，以穿插個人詼諧評論的「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片聞名，但2018年遭多家片商控告違反著作權。

有183萬按讚人數的蔡阿嘎，以愛台灣為主題的時事議題影片及搞笑影片而聞名，2008年成立粉絲團後，老婆「二伯」及一歲半的兒子蔡桃貴（乳名），也跟著成了網紅。

白癡公主又名A減、痴痴和貧乳界女神，臉書有106萬按讚人數，2010年成立粉絲團，以怪怪美少女形象推出各種露臉系列影片，並身兼影片製作人和後製剪接師，另有正職工作。

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(中時電子報)