少子化嚴重威脅大學招生情況，不過大學校長們仍力圖振作，並繳出亮麗成績單。根據《Cheers》雜誌調查，台灣科技大學四度蟬聯校長互評榜首，清華大學奪得第2，且獲推薦的次數連續4年都有進步。

成功大學、台灣大學分居3、4名，台北科技大學與逢甲大學平分秋色，均擠進前5名。7至9名分別為台北醫學大學、交通大學、中原大學、亞洲大學與臺灣師範大學（與中原、亞洲並列第9）。

《Cheers》雜誌每年舉辦「大學辦學績效成長」校長互評，今年持續邀請148所大專院校（不含專科學校）校長，推薦各自心目中「辦學績效明顯進步或成長的大學」（不含自身任職大學），獲得129位校長回覆，回收率高達87.2％。從這份調查中，可看出大學校長們目前最關心的面向，在各校發展現況上，也是相對深入的評價指標，可作為家長與學子選擇校系時更多元的參考。

根據調查，「賦予大學充分校務自主與課責」，在2020年大學校長問卷調查中，獲得最多校長的關注，占比63.3%。其次是「公平合理的高教資源/經費分配」（58.6%）。同樣超過四成受訪校長認為迫切應該處理的議題還包括「校院的策略性整併或退場」（45.3%）與「政府對高等教育提出明確策略與願景」（40.6%）。尤其後者成長相當顯著，與2019年相比成長9個百分點。

從大學校長的回應中，不難發現這些議題背後，都與少子化直接或間接相關。特別是私立校院影響更為劇烈，超過10所私立大學校長特別在調查附註中提及，希望政府能夠及早因應。

【觀點2】大學經營最需加強：系所特色教學、高教品牌國際化

在校長互評中，「您認為目前國內各大學在經營管理上最應該加強之處」這一題，「系所特色教學」以65.6%的比例居首，「加強學校品牌策略，提升國際知名度」以46.1％，從2019年的第三名提升至第二名。「推動創新教學」（39.8%）與「整併或調整系院」（38.3%）分別是三、四兩名。

在「選擇明年會投入最多時間推動的任務」此一問題上，也同樣由「系所特色」（50.0%）與「國際知名度」（46.9%）名列前兩名。此外32.0％的校長選擇「產學合作」，排名第3。排名第4的「提升研發能量」則以31.3％緊追在後。

在提升學用落差，強化系所特色上，本次校長互評居首的台科大從課程上下功夫。自107學年度開始，全面推動總整課程（Capstone Course），要求每個系推出具備特色，並且以「問題」為核心的課程。例如，營建系就以「纖維混擬土球」為主題，讓學生自己腦力激盪，甚至舉行全國競賽，幫助學生建立跨領域與實務的經驗。

談到學校品牌策略與國際知名度的經營，台科大校長廖慶榮分析，早在2003年前就挺進印尼，開始東南亞布局。此外，台科大教師主動到各地招募優秀學生，也扮演關鍵角色，「國際化的好壞，不能只靠行政的力量，老師的意願也很重要；只要我們提供協助，老師為了教到好學生，意願很高。」

儘管台灣高教品質在國際間建立口碑，但廖慶榮也憂心，好日子可能已經進入倒數計時階段：「台灣高教品質目前在東南亞絕對是領先的，但是越南、泰國與印尼的高教進步幅度，已經遠超過台灣，政府應該更重視。」

為了了解校長對學生能力的關注焦點，本次調查中首次新增題目「目前最應該透過課程設計培養大學生哪些特質？」超過75％的校長選擇「跨領域的思維與創造力」，另外，「自主學習的規劃能力」（62.5％）與「國際化的視野與移動力」（53.1％）均超過5成。

雖然近年頗受重視，屬於「硬技能」的數位科技（30.5%）與新創精神（28.1%）在這次調查中相對比例較低，但是從各大學陸續開設科技與創業整合課程，以及在硬體建設上引進創客中心或新創育成中心，確實還是各校的辦學重點。

雖然從大環境、學生需求與課程內容，高教已經與過去大不相同，但「傳道、授業、解惑」卻是教育亙古不變的使命。透過《Cheers》歷次調查，分析各校辦學的精髓與努力，凝聚出改變的道路與動力，帶動高等教育往前。只要抓住重心、掌握力道，誰說大象不能跳舞呢？

(中時電子報)