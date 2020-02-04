精選《中國時報》不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】專家示警 病毒將成為流行病

生策會會長翁啟惠昨日在生策會網站撰文指出，武漢新型冠狀病毒與2003年的SARS在基因序列上逾70％的相似度，但比SARS的致死率低，但傳染速度極快，且依目前趨勢，「將來或許會演化成像流感般的傳染病，不能掉以輕心」。

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【2】何時解禁 需視疫情決定 大學2月25日後開學 逾8000陸生暫緩來台

中央流行疫情指揮中心昨宣布，因應武漢肺炎疫情，避免群聚感染及維護師生健康，決定各大專院校108學年第二學期延至2月25日（含）以後開學；同時，暫緩8240個學位陸生來台。

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【3】未全面封關 醫護啟動二階罷工

香港醫管局員工陣線3日上午展開為期5日的罷工行動。特首林鄭月娥對罷工的「全面封關」訴求並未回應，僅稱任何人企圖使用極端手段來威迫政府，都不會得逞。而同日晚間醫管局高層與醫護人員談判再度破局，因此員工陣線也宣布即刻啟動第二階段罷工。

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【4】交通違規罰單 連5年成長

彰濱工業區傳出重大死亡車禍，警政署最新統計，去年警察機關一共舉發交通違規1270萬1516件，較前年增加144萬8250件，其中汽車占了57%，以違規停車最為嚴重，其次是超速。隨著行動電話普及，行車使用手機被舉發違規也比前年增加33%，警方呼籲民眾行車時要注意安全，以免疏忽釀成不幸。

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【5】小戽斗享壽73歲 瀟灑「我去旅行了」

出道50多年的國寶級演員小戽斗2日晚間8點36分於新店慈濟醫院去世，享壽73歲。他的妻子受訪證實，小戽斗感冒咳嗽引起肺積水，並在年前發現胃腸道出血，過年期間住院治療，最後在她與2個女兒陪伴下，安詳離世。他的臉書專頁也發布貼文：「『今世情緣』昨晚圓滿完成。機票已訂好、我要去旅行了！」，展現他一貫的瀟灑性格。

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(中時電子報)