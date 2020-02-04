中研院表示新型冠狀病毒2019-nCoV有「變、廣、傳」的特性，恐怕會讓武漢肺炎成為「常態傳染病」，即使疫情暫時絕跡，還是有可能再次蔓延，甚至像流感一樣每年都爆發一次。

據《聯合新聞網》報導，中研院前院長、生策會會長翁啟惠指出，新型冠狀病毒和SARS在基因序列上有超過70%的相似度，和大陸雲南一種蝙蝠新寄生的冠狀病毒也有超過90%的相似度，雖然致死率較低，但傳染速度更快。他表示，依照目前趨勢看來，未來病毒可能會演化成如同流感一樣的傳染病。

中研院基因體中心特聘研究員謝世良指出，此病毒屬RNA病毒，特性為突變率高、散播比SARS廣，還有「無症狀人傳人」的病例。他表示這些會加深病毒潛藏在人體內，還可能持續傳播，也就是說，就算確診患者痊癒了，病毒還是可能潛藏在體內，夏天因溫度升高而讓疫情趨緩，但一到冬天可能又再次出現。

謝世良表示，病毒已經有「無症狀人傳人」、糞便傳播可能，所以檢測、防治更困難，也讓病毒更具傳播力。他也透露，最麻煩的還是「突變」，因為病毒若潛藏在人體內，一旦抵抗力下降，症狀就可能會出現；武漢肺炎是RNA病毒，具有同樣的突變能力，未來若每年來一次，後果不堪設想。

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(中時電子報)