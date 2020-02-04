武漢肺炎疫情越演越烈，中國境內已出現上萬起病例，導致鄰近國家的人民人心惶惶，包含南韓、日本等等。YouTuber Mira近日便以「韓國因武漢肺炎出現排華現象？」為題，緊急拍了一支影片來向大家透露，南韓現在真的出現了排華現象，而且就連講廣東話的香港人在當地都不被接受！

Mira在影片裡透露，現在南韓總統府青瓦台的官方網站出現一則請願書，人民要求國家禁止中國人入境南韓，截至影片發布時間已有超過53萬人連署，也讓旅居南韓多年的她不禁大嘆，南韓現在真的有排華現象。

Mira透露，南韓境內有許多餐廳都已貼上禁止中國人進入的告示，還聽說有南韓人和大陸人在街上爆發衝突，並要他們滾回中國，甚至有台灣人在訂房網站了飯店，但登記入住時卻被要求退房，飯店人員宣稱：「現在很多飯店都不給外國人居住了。」

在網路上看到許多南韓人排擠外國人，其實Mira也有相同的遭遇，日前跟朋友到咖啡廳點餐時，原本店員很親切，但一聽到2人說出部分中文後，店員的臉瞬間變了；不僅如此，Mira某天和香港朋友在等公車時，2人用廣東話聊天被一旁的南韓人聽到，對方先是轉頭確認自己遇到外國人後，接著露出很鄙視的眼神，下秒馬上離開那個地方，讓Mira不禁心想：「難道我們是什麼怪物？」

不過Mira也站在南韓人的角度為他們說話：一般人聽到普通話都會直接想到是大陸人。」不太會連想到還有台灣、香港以及馬來西亞等國家也都會講普通話；至於現在該不該去南韓旅遊？Mira語帶保留地說排華現象真的有，但也是看過有台灣人表明身分後受到店家熱情款待，另外在弘大商圈也會看到許多外國遊客，不過她也提醒大家，去南韓前一定要注意飯店的相關資料，並衡量狀況適時地做調整。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)