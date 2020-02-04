武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌今拍板，6日起購買口罩將採實名制，每個人在7天內限購2片。對於政院新出令，有許多網友到蘇貞昌臉書洗版表示這樣會不夠用，但也有更多網友贊成這項政策，直言非常時期，大家一起體諒，還有旅居日本和澳洲網友，大讚這次政府行動比當地政府好。

行政院拍板通過，從2月6日起購買口罩採實名制，全台6000多家健保特約藥局才可購買，從今（4）日起四大超商、藥妝等通路將不再販售口罩，不僅如此，行政院還規定，每個人在7天內限購2片口罩，若要替家人買，一人至多再多持一張健保卡代購。

對此，有部分網友到蘇貞昌的臉書洗版表示，「天天搭捷運密閉空間又稍有感冒症狀，一人兩片真的不夠用，至少一天一片最多六片吧」、「一星期2片上班搭公車怎麼辩？有3天没有口罩呢」、「這政策是好，但七天兩片，這是怎麼算出來的，一天至少要一片吧，一片口罩戴三天更容易把病毒戴回家」。

但也有網友認為，「大家真的不要屯貨，一個月後產能提升大家就會更容易買到，手邊有備用口罩的人請讓給真正需要的人」、「政府防堵疫情已經做到這樣了，請大家鼓勵這樣辛苦的醫療人員 鼓勵多一些，謾罵少一些，把口罩給需要的人，台灣加油」、「需要時再使用外科口罩，資源該留給真正需要的人，第一線人員防疫做得成功，也就不用擔心疫情擴大了」、「這真是很困難的決定，因為公布後一定又會被罵個不停」！

網友留言。（摘自蘇貞昌臉書網頁）

旅居日本的台灣網友認為，「剛剛跟日本朋友說，我們七天可以買2片口罩！本以為會被說哪可能夠用，結果是....better than Japan」！

更有旅居澳洲的網友表示，「我是移居澳洲的台灣人，我對於台灣政府這樣的做法覺得非常的驕傲，迅速的應變政策讓人民可以趕到稍微安心，在國外政府完全沒有任何措施，一樣是一片難求雖然我們不是防疫地區，真心覺得台灣人要好好珍惜自己所有的，凡事不要只是謾罵批評，大家應該要更正向才是」。

網友留言。（摘自蘇貞昌臉書網站）

(中時電子報)