《憲法訴訟法》後年施行，台灣的釋憲改採法庭化審理，為因應這些變革，司法院大法官近期除了密集在憲法法庭召開說明會或辯論，連官網也出現重大改變，15位大法官們拍照故意擺出不同姿勢，代表大法官的不同看法、多元意識形態、不定於一尊。

2022年1月4日施行的憲法訴訟法，最大的特色就是大法官組成憲法法庭審理法規範憲法審查及裁判憲法審查等憲法訴訟法所定的案件，審理結果以判決或裁定的方式呈現，審理過程中如有必要將召開言詞辯論庭，釋憲結果出爐後，每位大法官就判決投票立場都將對外公開且標示主筆大法官的名字。

為了銜接釋憲業務法庭化，除了人員及硬體上的改變外，近期大法官對於審理案件也大量採用憲法法庭公開辯論或說明會方式，今日下午大法官也將針對性侵害防治法規定，被害人可以警詢內容作為證據是否違憲在憲法法庭舉行說明會。

這次的說明會，司法院刑事廳、少家廳及法官協會、法務部及警政署、衛福部都會派代表到庭，並有3名專家學者提供法律意見。

司法院大法官們除了審理制度的變革外，在官網上也出現不一樣的面貌，一開始點閱的民眾會誤以為，大法官連拍照都擺不好姿勢，但其實是改變以往正襟危坐的「大頭照」，仿效國外生動的拍照方式，呈現大法官多元意識形態的釋憲精神。

(中時 )