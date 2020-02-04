在全球「#MeToo」浪潮下，多名女星勇敢站出來指控，著名好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）趁機性侵。女演員傑西卡曼恩（Jessica Mann）上月31日在法庭上表示，第一次看見溫斯坦裸體時，還以為他是雙性人，因為他沒有睪丸，性器官像女性的陰道。

綜合外媒報導，34歲的傑西卡曼恩痛訴，曾向溫斯坦表達想要成為演員，沒想到對方竟於2013年3月18日趁機在酒店房間性侵她；不僅如此，溫斯坦身上的體味令人想吐，睪丸像是被燒傷一樣看不到，性器官像是女性陰道，必須要施打藥物才能辦事。

傑西卡曼恩表示，對溫斯坦只有同情，因為看見他的裸體還以為他是雙性人，他會有這些行為，似乎來自於身體的缺憾。傑西卡曼恩再爆，溫斯坦的下體如糞便一樣骯髒，還曾要求「3人行」，更在她身上撒尿，「當時我震驚了，感到噁心，我躲到淋浴的角落。」

對此，溫斯坦回覆媒體，「我的下半身很完美。」另外，溫斯斯的前製作助理海利（Miriam Haley）也出面指控，於2006年被強迫口交；女星蘿西裴瑞茲（Rosie Perez）也出庭作證說，女星安娜貝拉西歐拉（Annabella Sciorra）在1990年代中期，曾對她透露遭到溫斯坦性侵。若以上指控皆屬實，溫斯坦將面臨終身監禁。

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(中時電子報)