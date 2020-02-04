印度一名男子，假藉著幫1歲女兒舉辦慶生會，實則偷偷謀劃做一票大案，將到場參加派對的23名兒童全部綁架，向他們的家人要求每人100萬盧比（約台幣422萬元），共計2300萬盧比（約台幣9706萬元）的贖金，還將自己的妻子當作人質。警方最後擊斃這名男子，而他的妻子則被憤怒的鄉民狂毆，最後重傷身亡。

據《新德里電視台》報導，這起案件發生在上月30日，印度方邦的法魯卡巴（Farrukhabad），一名男子巴薩姆（Subhash Batham）邀請村子裡23名兒童出席女兒的慶生派對，沒想到他竟然用槍將孩子們全員挾持，就連自己的妻子也被他用來當作人質。

坎普爾地區（Kanpur range）總監察長阿格瓦爾（Mohit Aggarwal）表示，警方到場時，法魯卡巴從陽台上對警方開槍，還丟了一顆土製炸彈，但經過10小時的對峙，最終還是被警方擊斃。

事發後，那些兒童的父母看到法魯卡巴的妻子，開始向她扔石頭、磚頭並毆打她；警方將她送到醫院，但她最後還是傷重不治。

總監察長阿格瓦爾表示，兇手的1歲女兒成了孤兒，自己決定收養她。「在她能自力更生之前，我將承擔她的教育和其他所有費用。我會將她送到一所好的寄宿學校，希望她將來長大能成為一名警察。」

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(中時電子報)