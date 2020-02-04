武漢肺炎疫情延燒，政府宣布，高中以下、大專院校延後至2月25日開學，但卻引起家長困擾。對此，資深媒體人趙少康表示，就連SARS期間也沒有這樣，不需要過度反應引起民眾恐慌。

昨（3）日政論節目《少康戰情室》談到延後開學問題，民進黨前立委李俊毅認為這樣不對，呼籲政府趕快解決問題，「現在台灣還沒有到全面停課的緊急狀態啦，有一點反應過度。」

主持人趙少康也說，「SARS那時候沒有這樣」。實踐大學教授江岷欽直言，「我們的問題是政府不想負責」，所有問題通通交給民間，讓民間後續自己做處理，教育部也是一樣，「只要閉著眼睛就看不到問題」，從口罩就開始，變成最大問題製造中心，本來只是防疫視同作戰，那是根本，「但現在把所有問題，我不想負責，從勞工、從開學，政府就是丟給民間，口罩也是前面說徵用，後續又丟給民間，那後面就開始亂了」，說穿了就是「非專業」。

趙少康提到，家長會想到底多嚴重？怎麼不能上課，SARS也沒有這樣子，那這樣口罩又不夠了，是放在一起考慮的。

(中時電子報)