武漢肺炎的疫情擴大，世界衛生組織(WHO)與美國都希望派遣專家，到大陸協助對抗新型冠狀病毒。本周一白宮發言人茱德·德埃爾(Judd Deere)表示:「大陸已經同意美國專家偕同世衛的團隊，到前線疫區深入研究對抗武漢肺炎的方法。」

對此，大陸外交部發言人華春瑩對《路透社》記者表示:「WHO明明就不建議各國實施旅遊及貿易禁令，然而美國卻不斷地製造和散佈恐慌，大動作地安排撤僑專機，祭出旅遊禁令，迫使航空公司停飛等。」大陸認為，美國身為先進的國家，擁有防疫的技術和醫療設備，卻是最先開始違背WHO的意旨，實施各種禁令，造成國際恐慌。

到目前為止，美國最嚴峻的禁令是上周五祭出的，過去14天曾去過大陸任何地區的所有非美國籍旅客，一律不准入境美國。美國國家疾病管制中心(CDC)表示，這是不得已的措施，美國一般大眾對於這種新型病毒毫無抵抗力。

這段期間，其他各國陸續跟進，越來越多國家開始對大陸實施旅遊禁令，周一阿拉伯聯合大公國也限制了飛往大陸的航班，預料鄰近的中東國家也會跟進。

這些限制令也嚴重影響了大陸的經濟，開工第一天，陸股三大指數齊跌，就連港股也難逃下跌的命運。

(中時電子報)