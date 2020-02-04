武漢肺炎在中國已有上萬起確診病例，導致民眾人心惶惶，一聽到武漢這個關鍵字就倒抽幾口氣。近日一名妙齡女子的屋子遭猥褻男闖入，眼看自己要被侵犯得逞，她突然急中生智，先是假咳嗽幾聲，最後大喊自己從武漢回來，嚇得男子落荒而逃。

據《荊楚網》報導，上月31日晚間，肖姓男子因和家人吵架離家出走，身無分文的他一個人走在路上便動起歪念，趁天色漸暗闖入易姓女子的家中，隨後勒住易女脖子、堵住口鼻打算對她進行猥褻，但易女也不是省油的燈，下秒脫口而出：「我是從武漢回來的，已經有了感染症狀，所以一個人呆在家裡自我隔離！」肖男聽聞後臉色大變，連忙將放在床頭的手機、錢包搶走後就落荒而逃了。

易女事後趕緊報警處理，警方了解整起事件後隨即展開調查，雖然肖男作案時戴著口罩，但根據他的體型及口音特徵，調查小組還是初步確定了嫌疑對象，而當日淩晨，肖男則是在父親陪同下前往派出所投案自首，並坦承自己入室搶劫並欲行不軌的犯罪事實，目前已被刑事拘留。

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(中時電子報)