因應教育部防疫措施，將寒假假期延後結束以及暑假假期延後開始時間，長榮航空(2618)、立榮航空表示，會提供暑假期間已購票出國旅客改、退票免收手續費服務，詳細相關辦法及適用條件已公布於長榮航空官網。

長榮航空指出，持有長榮、立榮兩岸或國際線6月30日至7月15日由台灣出發確認機位，並已於2月3日前開立機票的旅客，即日起至2月10日，更改其他出發日期且與原開立機票相同行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換機票或是升等機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

旅客透過長榮航空網站購買機票，可直接於官網提出改、退票申請或洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

長榮及立榮航空持續密切注意疫情發展及市場需求，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，相關航班資訊將陸續於官網公告。

(時報資訊)