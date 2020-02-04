彰銀（2801）公告董事異動，指出法人董事李氏投資公司於任期中轉讓選任時擁有的逾半持股，擔任該公司代表的龍巖集團總裁李世聰，其董事職務當然解任。隨著扮演第三勢力的李世聰出清持股後退出，使彰銀改選再度回歸財政部、台新金2派局面。

據公開資訊觀測站揭露，李氏投資1月30日申報，預計在2月2日至3月1日期間，以鉅額逐筆交易轉讓9萬8447張彰銀全數持股。而證交所公告的鉅額交易成交資訊，彰銀3日鉅額交易達9萬8447張、成交金額達21.41億元，顯示李氏投資已全數出清持股。

台股3日開盤後一度重挫357.07點，彰銀股價同步開低、一度下跌達2.56％，但隨後即上攻翻紅穩揚，尾盤獲買單敲進，終場上漲1.4％、收於全日最高點21.75元，成交量放大至1.28萬張。三大法人則持續賣超2984張，鼠年開紅盤迄今已賣超1萬4614張。

彰銀2017年股東會改選時，財政部公股陣營取得5席、台新金取得3席、龍巖集團的李氏投資則取得1席董事。在第三勢力的龍巖集團出脫持股退出後，今年彰銀股東會的董事改選，將再度成為財政部與台新金雙方角力局面。

(時報資訊)