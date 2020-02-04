工業電腦廠廣積（8050）為激勵員工及提升員工向心力，董事會決議自今（4）日起至4月3日實施庫藏股，以轉讓予員工，預計在40～55元間買回2000張股票，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限為1.1億元。

廣積股價自去年9月中後回升至43～47元區間盤整，鼠年開紅盤當日受台股重挫近700點影響而大跌5.62％，但隔日即止跌小漲0.36％，昨（3）日開低後一度下跌2.73％，但尾盤在買盤敲進下拉高，以平盤價42.15元作收，三大法人轉站多方、小幅買超18張。

廣積上次執行庫藏股為2018年12月25日至2019年2月22日，預定買回2000張、實際買回1530張，執行率77％。公司表示，此次買回股份僅占公司已發行股份1.13％，所需金額上限僅占公司流動資產3.65％，此次買回股份不影響公司資本維持。

廣積因前三季營運動能偏弱，2019年自結合併營收38.15億元，年減3.05％，降至近5年低點。不過，受惠高爾夫球教學機台、美系客戶中高階網通產品專案出貨帶動，去年第四季合併營收11.01億元，季增達28.68％、年增達10.15％，為近2年高點。

(時報資訊)