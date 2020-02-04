武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院長蘇貞昌昨拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為5元。此舉引發議論，名嘴羅友志提出一個問題解開盲點！

指揮中心表示，6日起購買口罩將比照慢性處方籤方式，民眾必須要到全國6000多家健保特約藥局憑健保卡購買。實名制購買口罩政策上路後，民眾7天內只能購買一次口罩，最多2片，防止人頭購買戶，若需幫家人或朋友代買，每人每次僅能多拿一張健保卡代購。為分散人潮，凡身分證字號尾數為單號者，僅能在周一、三、五、日購買，身分證字號尾數為雙數者，僅能在周二、四、六、日購買。

這個政策引來許多議論，羅友志則在臉書指出，為什麼是7天2片？羅說先回答他問題就知道了答案了。他說「你覺得，政府這幾波口罩政策出發點，是在解決你的問題，還是他的問題？」

許多網友也回應表示「診所醫師都買不到口罩，是否應該先解決呢？」、「給有需要的，重點是哪些人是需要，需要的人買不到或不夠用，不是要搶購。另健康可不用戴，重點是周遭遇到的人健不健康啊！」、「蘇揆在為自己解套」、「展現執政缺失」、「單是一個口罩問題就成國家難題，執政能力可見一斑」、「把問題越解決越嚴重呢」、「七天才二片，是在懲罰誰？」

(中時電子報)