武漢肺炎疫情持續擴大，導致口罩大缺貨，如今政府宣布6日起，買口罩需憑健保卡，並規定7天之內限購2片，對此身為大陸配偶的網紅「廣告小妹」，則在臉書喊話：「汪小菲同胞，請問您還有口罩嗎」?嘲諷意味極濃。

廣告小妹表示為了避免重覆購買，某些程度上支持購買口罩實名制，但也不免提出疑問，分別是像沒健保卡也沒身份證的她，要如何購買口罩？另外就是婆婆腿腳不方便，無法跑多家藥局買口罩，但又不能幫忙代買，諸如此類的問題該如何解決？更間接點出像是獨居老人、弱勢群體、身心障礙者，口罩更是如何購買，都是政府必須持續關注的。

廣告小妹臉書全文。（圖／凡槿（廣告小妹）臉書）

此外對於汪小非日前捐出一萬個口罩，廣告小妹更不忘向他喊話：「汪小菲同胞，請問您還有口罩嗎」？語氣充滿嘲諷，但對於口罩限購的政政，許多網友也大表不滿，痛批：「 腦袋有洞是不是，7天買2片，不知道一天就用2片嗎」。

(中時電子報)