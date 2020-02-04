直播》武漢台商247人回台3人送醫 指揮中心08：30緊急說明

首批滯留武漢台商昨晚搭包機返台，總計247人，回台後1人發燒、2人出現呼吸道不適症狀，這三人下機後立即被送至醫院隔離檢驗，中央流行疫情指揮中心今上午08：30緊急召開記者會，說明3人送醫處置的詳細情形，《中時電子報》將全程直播。

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，第一批自中國大陸武漢返台台商共247人已於昨天深夜抵達，於今日凌晨3點完成入境檢疫程序，其中1人發燒、2人出現呼吸道不適、1幼童腹痛(由1名家長陪同)，5人直接後送收治負壓隔離病房，其餘分別送往烏來、林口、中部3處檢疫場所，並於上午6點20分全數安置完畢。

指揮中心陳時中指揮官於今天凌晨1點至桃園機場視察檢疫作業情形，並與行政院李孟諺秘書長分別前往各1處集中檢疫場所瞭解台商安置情形。

陳時中說，所有的行李都請國軍的化學兵進行消毒過，所有人員都進行健康評估和發燒篩檢，三點之後就前往北部、中部的檢疫所。周志浩署長負責烏來檢疫所，陳時中負責中部檢疫所。5點5分到，需要檢察耳溫，並進行隔離宣導。

石崇良表示，分別乘坐14部遊覽車，分送三個檢疫所，未來會負責247位國人14天的隔離，每個隔離所都分三組，安全組(由保安警察擔任)負責維安工作，維護安全；後勤組負責廢棄物處理，生活上的小事，衛生組則是負責每天的健康狀態(是否就醫、衛生狀況)。

陳時中說，大家都很配合，工作人員士氣高昂，小孩子好多，讓人看了心理很有感，中部的檢疫所2位民眾情緒比較不穩定，但可以理解因為全程回來耗費很多時間，也因為肚子餓。但台灣這邊是有準備的，等化學兵妥善消毒後，都有一一發放。而小孩子的部分都很乖，沒有鬧。但在停機坪時的狀態很好，因為終於回來的。最小的孩子是一歲，由媽媽全程抱著，還要拖行李箱，媽媽很堅強。

(中時電子報)