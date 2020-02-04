小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（4日）財經重點。

【1】法人趁亂買超股 逢低布局

陸股3日開市如預期暴跌，台股跌勢最重時一度下挫357點，終場台股跌勢收斂至下跌140.18點，日K留下影線，投資人可留意法人趁著台股局勢混亂買超股，為接下營運強勁的個股。

【2】斷鏈危機！車廠憂3月恐停產

大陸武漢肺炎疫情擴散，恐將間接造成台灣國產車業者「斷鏈」的危機！由於國產車零件直、間接來自大陸的比率不低，倘若大陸企業年後開工時間推遲，國產車最快一個月後就會面臨缺料停工問題，各車廠紛紛成立應變小組，規畫啟動第二零件供應商機制，計畫從對岸撤回零件模具返台生產。

【3】新型冠狀病毒肺炎 全球肆虐 陸開紅盤 股匯狂瀉

新型冠狀病毒肺炎疫情重挫大陸金融市場信心。2月3日鼠年首個交易日，即便中國人民銀行聯手證監會帶頭釋放利多及發出「禁空令」，陸股仍難敵疫情重創，滬深兩市昨開盤一路下殺，兩市逾三千檔個股跌停，上證最終跌幅近8％，創四年半來最大單日跌幅，連同人民幣匯價重貶，大陸金融市場一片慘澹。

【4】陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低

大陸股匯年後開市補跌，人民幣對美元跌破人民幣7元大關，拖累台股及新台幣跟著再下探，上演股匯雙殺，終場收在30.332元的近二個月新低，貶值8.2分，台北外匯經紀公司成交量13.51億美元。

【5】官股券商連三日救火

武漢肺炎重擊全球股市，陸股3日開市補跌，台股護盤大隊出列，自農曆年開紅盤以來，八大官股券商連三日站在買方，累計淨買超衝破97.4億元，期間更大買護國神企台積電37.9億元，以及台塑化、聯發科等十檔權值股，試圖提振台股投資人信心。

(中時電子報)