國安私菸案3日上午於台北地院開庭，少校吳宗憲委任律師主張，法院應返還手機、電腦等私人物品，另外被扣住的9797條菸非犯罪所得都是花錢買的，也應返還。對此檢方認為，物品涉及他案，且由關務署台北關查扣，應按程序遞狀請求，雙方展開攻防。

少校吳宗憲委任律師表示，檢調當初以緝私名義查扣9797條菸品，但起訴時卻是以違反《稅捐稽徵法》，且菸品是吳宗憲協助團購後取得，非犯罪所得，應當返還；而他的手機、電腦等私人物品，經檢方調查後已無犯罪相關事證，因此也應一併返還。

對此檢方表示，手機、電腦等私人物品除了本案外，還涉及其他案件，因此仍有查扣的必要，至於菸品部分，建議可以按程序向法院遞狀請求。

由於新修的限制出境新法上路，針對吳宗憲、張恆嘉是否解除境管需重新審議；法官認為，吳宗憲、張恆嘉犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，裁定限制出境8個月。

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(中時電子報)