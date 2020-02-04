印度人口約占全球18％，但每年嬰兒死亡人數竟高達約60萬，且根據印度當地媒體報導，一家印度醫院（JK Lon Hospital），因為衛生環境惡劣、設備與醫護人員短缺，導致該院嬰兒的死亡率，比起其他醫院高出不少，光是2019年12月，就有100多名嬰兒死亡。拉賈斯坦邦衛生部長拉格·沙瑪（Raghu Sharma）表示，將會對有過失的官員，採取嚴厲處罰。

有一位當地居民舒巴姆．哈達（Shubham Hada）表示，他才剛出生的兒子，因為受到嚴重感染，必須住進新生兒重症監護病房（NICU），但晚上10點後，所住的醫院就沒有醫生輪班，只能靠著父母徹夜照顧，結果最後還是不幸死亡。

根據數據統計顯示，這家印度醫院（JK Lon Hospital）在2019年的嬰兒死亡率是5.69％，相當於有963例死亡病例，而2018年是6.11％，等於有1005例死亡病例，死亡率不低。但院方表示，那是方圓200公里內，只有這家醫院有新生兒重症監護病房，所以死亡率才會看起來很高。但當局調查發現，該院的兒科部門，有533台設備損壞，其中包含320台除顫器和呼吸器，顯示醫療設備缺乏，必須立刻改進。

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(中時電子報)