「咦，那不是夜王嗎？」一名全身金色長髮，帶著墨鏡外型娟秀的年輕男子身影，昨天晚上現身士林夜市，險些引起夜市民眾與觀光客暴動，雖然該位男子外型顯眼，但卻異常低調所到之處引起民眾緊追拍照，原來，這位金髮男就是有著「夜王」稱號，在日本身價最高的牛郎界帝王羅蘭。

靠著日本綜藝節目《新鮮事調查局》跟拍而全球爆紅的日本牛郎羅蘭（Roland）靠著帥氣外型，與溫柔體貼的服務態度，在牛郎界被譽為「牛郎界帝王」，年收入高達3億日幣（約新台幣8820萬），事業有成的他也獲得許多粉絲喜愛。

羅蘭年收入超過三億日圓，暴紅後廣告代言不斷，成為日本家喻戶曉的天菜級偶像。(翻攝自/IG/roland_0fficial)

羅蘭沒接受採訪前，已經是日本酒店中的傳奇人物，身分曝光後，由於他外型出眾，行事親民，各大日本國內外廠商邀約代言不斷，讓他身價暴漲。甚至還出了自傳與勵志書籍，甚至也自己開起牛郎店。

其實，羅蘭在2日晚上就已經在自己的IG上打卡預告「我要去台灣」，而且還貼出士林夜市的照片，想不到3日晚上，他就真的出現在士林夜市。不少粉絲紛紛在上面留表示「我不敢想像我竟然看見牛郎界的傳奇人物」、「好想衝去和他拍照」、「牛郎界帝王竟然會逛夜市，不可思議」。

羅蘭18歲考上東京大學後，因經歷日本經濟危機，認為大學畢業後，也只能找到年薪20萬日元的工作，他索性輟學進入牛郎界，儘管一開始生意慘淡，但他仍不放棄，20歲時靠著努力當上店內董事，如今歌舞伎廳開了7間，超強魅力吸引許多女客光顧，年收入超過3億，有趣的是，他不靠陪睡，與客人互動僅止於喝酒聊天，是日本女性最想要指名陪酒的對象。

他去年3月時曾出版自傳，而獲得的500萬日幣（約新台幣149萬），全捐出給柬埔寨重建學校。據了解，他的自傳《ROLAND 我，和我以外的》也即將在台出版，雖然他沒說明來台目的，但此行極有可能和宣傳打書活動有關。

(中時電子報)