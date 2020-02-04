最近海內外出現將疫情與「人造病毒洩漏」甚至「生化武器」聯繫在一起的流言，很快受到當事人及國際主流專家否認，發表暗示文章的印度研究人員也撤回論文。其實，每次大的疫情暴發後，都會出現各種謠言。社群媒體傳播速度甚至比病毒還快。《環球時報》4日報導，大陸疾控中心前副主任楊功煥說：，「面對陰謀論，我們每個人都要多思考，而非將責任隨意甩給他人。」

《環球時報》報導，印度理工學院9名研究人員日前發表一篇暗示新型冠狀病毒源於大陸中科院武漢病毒研究所研究員石正麗團隊實驗室的文章，經社群媒體傳播後，引發海內外學界一片質疑。2日下午，石正麗回應：「2019新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰，我用我的生命擔保，和實驗室沒有關係。」在石正麗回應前，由於受到廣泛批評，印度學者已決定撤稿。

報導指出，陰謀論漏洞百出，類似暗示新型冠狀病毒「並非來自自然界」的並非只有印度學者，化名「易宵」的病毒學者易宵表示，合成病毒很容易被識破。「事實上，沒有任何證據證明新型冠狀病毒突變的速率加快了。」從技術角度看，改造病毒和合成病毒對現在的技術水準來說，沒有難度，但以人類現在對病毒的認識，還無法設計一種自然界不存在的病毒。比如這次新型冠狀病毒這種全新的病毒，是沒法「造」出來的。

報導指，每次疫情暴發都會伴隨著各種謠言。

在災難到來時陰謀論盛行，也並非大陸獨有現象，國外也有很多例子，比如最知名的陰謀論之一：珍珠港事件是羅斯福總統故意製造的「苦肉計」。2014年伊波拉病毒暴發後，有邊緣媒體還指控美國國防部製造了這種病毒。

《環時》報稱，北京大學張頤武教授表示，在新的事物出現時，科學認識需要一個過程，導致結論一定是滯後的，這就給了各種各樣的猜測一個空間。同時，在社會彌漫焦慮情緒的時候，大家需要一個完整的邏輯鏈條來得到合理解釋。科學家在指責陰謀論的時候，如果沒有提供一個強有力的解釋，陰謀論也不會在短期內消失，「陰謀論不可能成為主流，最後還是要依靠主流科學界來解決問題」。

(中時 )