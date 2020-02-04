取2020年諧音「愛戀愛你」擇定2月13、14日發行「愛戀愛你一生愛一世」套票，限量7000套將於8日在永康車站發售。(曹婷婷攝)

睽違6年再推紀念車票卻遇上武漢肺炎，台鐵盼藉此傳遞「永保安康」祝福，希望國人早日走出疫情陰霾！(曹婷婷攝)

8日當天上午8點半開始在永康車站售票口發售，每套售價100元，每人每次限購5套。(曹婷婷攝)

台鐵員工加工包裝中。(曹婷婷攝)

台鐵最夯紀念車票「永保安康」重出江湖！取2020年諧音「愛戀愛你」擇定2月13、14日發行「愛戀愛你一生愛一世」套票，限量7000套將於8日在永康車站發售；睽違6年再推紀念車票卻遇上武漢肺炎，台鐵盼藉此傳遞「永保安康」祝福，希望國人早日走出疫情陰霾！

永保安康紀念車票是永康到保安的區間車車票，從1993年誕生以來，因諧音意涵庇佑平安與健康的祝福深意，銷售屢創佳績，堪稱台鐵局吉祥車票「金雞母」。尤其，2000年(99年)9月6日推出「9999珍愛一世 長長久久」，首賣5萬張，1天內被大批排隊民眾搶購一空，隨後應民眾要求增印，最後銷售逾33萬張，成為有史以來最熱銷紀念車票。

永康車站站長謝博文指出，永保安康車票隨後又在2012年龍年推出第一套紀念套票「龍鳳套票」、2014年9月9日又有「愛你一世久久」紀念款車票，都締造銷售佳績，迄已長達6年沒有紀念車票問世，適逢2020年諧音愛你愛你，去年底發想在西洋情人節前夕推出結合2月13、14日的幸福套票。

由於目前正值武漢肺炎防疫階段，台鐵局雖一度考慮是否不宜人潮集結購票？但思及車站為開放式空間，而且「永保安康」蘊含永遠保持安康的美意，希望在武漢肺炎疫情蔓延、衝擊國人信心當下，藉此傳遞永保安康，提振國人信心，也希望國人趕快走出疫情陰霾。

限量7000套「愛戀愛你一生愛一世」設計頗具巧思，有別於以往採單張車票發售形式，一組2張套票外包裝折起來正好是一個愛心圖案，寫著愛一生、愛一世，內頁放置2張紀念車票，民眾可貼上相片及寫下祝福留言，希望讓戀人、夫妻或家人珍藏共同美好回憶。

8日當天上午8點半開始在永康車站售票口發售，每套售價100元，每人每次限購5套。永康車站同時也為提振在地觀光盡心力，外縣市民眾購買此套票，3月31日前，到國立台灣史前文化博物館南科考古館，出示車票，即可享門票團體價優惠(台南市民4 月底前免費入館)。

永康車站強調，因應疫情，購票當天已備妥各項防疫作為，也呼籲民眾視身體狀況自主配戴口罩，將疫情傳播風險降至最低。

(中時 )