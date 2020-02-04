因武漢肺炎事件，陸股指數開盤急速下挫，台股周一早盤也同步受到拖累，加權指數回測半年線(約11,280點)，但盤中低接買盤浮現，K棒拉出長下影線，終場加權指數下跌140.18點，跌幅1.22%，收在11,354.92點，成交金額為1,806.99億元。

三大法人合計買超4.45億元，外資買超12.16億元、投信買超6.39億元、自營商賣超14.10億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，出現下殺出量態勢，後續需價漲量增、價跌量縮較有利多方。

（2）均線：目前指數回測半年線(約11,280點)位置，半年線可視為短線多空分水嶺，下檔波段支撐以年線(約10,945點)為守，壓力為季線(約11,760點)附近。

（3）技術指標：KD交叉向下，9日K值低於50，短線上多方士氣相對低迷。

櫃買指數跌幅1.91%，收在139.06點，同步與加權指數下跌，收盤失守年線(約140.4點)，但k棒拉出長下影線，可見有低接買盤進場。目前櫃買指數壓力為5日線附近(約144.4點)，KD交叉向下，靜待市場情緒回穩。

觀盤重點：目前指數回檔至半年線附近，所幸盤中跌幅未進一步擴大，但指數後續仍需價漲量增、價跌量縮，方較有利行情回穩。

周一盤面上以防疫、轉單題材股為主流，現階段於操作上不宜躁進，後續台股選股方向，可留意記憶體、伺服器、車用族群，以及較無匯損疑慮之內需食品股。

(時報資訊)